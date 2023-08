L'Ajuntament d'Esporles decreta «completament prohibit l'ús d'aigua potable» per regar jardins, horts, zones verdes i esportives

L'Ajuntament d'Esporles ha anunciat una sèrie de mesures «urgents», com prohibir regar zones verdes, omplir piscines o netejar vials privats, davant la situació «excepcional» de sequera que travessa el municipi.

Segons ha informat el Consistori aquest dimecres en un comunicat, queda «completament prohibit l'ús d'aigua potable» per regar jardins, horts, arbres, zones verdes i esportives, de caràcter públic i privat, a excepció del reg amb aigües depurades.

Així mateix, no es permet netejar vials, terrasses, patis o similars, d'àmbit privat, excepte si són neteges també amb aigües depurades; omplir piscines tant públiques com privades, o realitzar altres usos de l'aigua de tipus ornamental, d'oci i recreatiu.

Totes les mesures s'adopten perquè la captació d'aigua del municipi ha anat disminuint «progressivament» a causa de la falta de pluges i l'increment del consum en els mesos d'estiu.

Davant els primers avisos de disminució dels nivells de l'aigua es va elaborar, a inicis d'agost, una campanya informativa dirigida als veïns de la zona demanant la moderació del consum.

No obstant això, en els últims dies, les reserves de diferents llocs de captació han minvat i, enfront de la necessitat de garantir el subministrament d'aigua per al consum humà i per a la higiene, s'han publicat normes restrictives.

En aquest sentit, les mesures tendran vigència «fins un altre avís», ja que l'Ajuntament revisarà «puntualment» l'estat dels nivells de l'aigua i, en funció de la seva evolució, s'incorporaran altres restriccions, com tallar temporalment l'aigua.