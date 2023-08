Suspenen la vaga del Tren de Sóller els dies 22 i 23 d'agost per «la seguretat dels usuaris i treballadors»

El Comitè de Vaga del Tren de Sóller ha anunciat la suspensió de les vagues convocades per aquest dimarts i dimecres «en un gest de responsabilitat per la seguretat de les persones usuàries dels trens i de les persones treballadores».

En un comunicat, el Comitè ha explicat que, «ja que en el nomenament de personal per cobrir els serveis mínims decretats amb motiu de les jornades no s'han tengut en compte els requisits de seguretat en la circulació de trens establerts en el Reglament de Circulació, amb l'aprovació de l'assemblea reunida aquest vespre, en un gest de responsabilitat per la seguretat de les persones usuàries dels trens que s'han establert i de les persones treballadores que han de cobrir aquests serveis, s'ha decidit suspendre la vaga dels dies 22 i 23 d'agost».

Cal recordar que l'inici de la vaga estava previst aquest dimarts després de no aconseguir-se un acord en les negociacions amb la patronal en el Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Balears (Tamib).

D'aquesta manera, les aturades convocades pels dies 22 i 23 d'agost queden suspesos, però es mantenen les previstes pels dies 29, 30 i 31 d'agost, així com del 7 i 9 de setembre.

De totes maneres, des del Comitè de Vaga han explicat que, de moment, no s'ha programat una nova reunió amb l'empresa per apropar postures, però han advertit que encara «hi ha temps».

«Sempre s'intenta arribar i aproximar postures mentre hi hagi espai per evitar la vaga. Per part nostre, estam disposats», ha dit el representant, Joan Mateu Gelabert.