Calvià reclamarà al Consell el patrimoni arqueològic del Puig de sa Morisca que s'exposarà en el nou museu

L'Ajuntament de Calvià reclamarà al Consell de Mallorca que els objectes trobats en les excavacions del Puig de sa Morisca retornin al municipi. Així ho ha anunciat el batle del municipi, Juan Antonio Amengual, que no dubta de «la bona sintonia» entre totes dues institucions perquè el patrimoni arqueològic acumulat al llarg de més de mig segle d'excavacions (ara dipositat en el Museu de Mallorca) pugui exposar-se en el Museu del Puig de sa Morisca, participat per una fundació integrada per Ajuntament (50%), Consell de Mallorca (25%) i Govern de les Illes Balears (25%).

L'enclavament del Puig de sa Morisca és el parc periurbà més gran del municipi amb una superfície de 45 hectàrees que donen cabuda a un abundant patrimoni arqueològic, etnogràfic, natural i paisatgístic en el qual destaca el jaciment principal datat en l'Edat de Ferro d'entre aproximadament els anys 900 a 123 abans de Crist. També es troben vestigis púnics, talaiòtics i islàmics.

«Estem a punt d'obrir, esperem que en uns mesos, tan aviat es pugui. Tant el museu com la zona del Puig de Sa Morisca són un grans desconeguts per als propis calvianers. Treballem en un acord amb el Consell per a dur al municipi els objectes arqueològics que quedaran a la disposició dels residents i dels turistes», ha dit Amengual.

El coordinador de Puig de sa Morisca, Manel Calvo, ha remarcat que «Calvià és un dels municipis més rics quant a patrimoni arqueològic. Hem seleccionat 260 peces per a l'exposició permanent, però això només és la punta de l'iceberg».

El parc rep uns 70.000 visitants a l'any, xifra que s'espera incrementar una vegada posat a ple rendiment el museu. Té una superfície de 1.500 metres quadrats en dues plantes que ofereix espais polivalents per a l'exposició, la conservació, la docència i actes. El museu (amb un cost del voltant d'1,8 milions d'euros finançats amb fons de l'Impost de Turisme Sostenible) donarà el sus amb l'exposició permanent i servirà com a dipòsit i lloc d'estudi de diversos centenars de caixes de restes arqueològiques.