L'Ajuntament de Calvià multa amb 161.000 euros una empresa que oferia 'party boats' il·legals a Magaluf

Acció contra l'oferta il·legal de 'party boats' il·legals a Calvià. La Policia Local del municipi ha detectat la publicitat i venda de bitllets per a les festes en vaixell. S'ha constatat el trasllat de clients per a l'embarcament i el desembarcament i la disponibilitat de begudes alcohòliques a bord. Tot això a la Magaluf, zona inclosa al Decret llei 1/2020, de 17 de gener, contra el turisme d'excessos per a la millora de la qualitat en zones turístiques. Com a resultat de l'acció policial, s'ha incoat un expedient sancionador que ha conclòs amb la multa de 161.000 euros per a l'empresa que oferia les 'party boats'.

Juan Feliu -director general d'Activitats i Comerç, Infraccions i Sancions, i Vies i Obres- ha confirmat que «es tracta d'una infracció molt greu que ha derivat en la multa de 161.000 euros corresponent. Cal tenir en compte que l'empresa ha estat sorpresa per la Policia Local embarcant clients en un vaixell equipat per a la venda. L'evidència és irrefutable».

A la denúncia dels agents de la Policia Local es relata com es va comprovar que al voltant de 130 persones accedien al vaixell en un pantalà de Magaluf mitjançant el pagament d'una entrada per valor de 45 euros per persona. Part dels clients ja mostraven símptomes evidents d'embriaguesa abans d'embarcar. Ja a bord, es constata la venda de begudes alcohòliques, de pissarres amb els preus, tiradors de cervesa… Al celler hi ha ampolles d'alcohol sense etiquetar i garrafes de plàstic. També es va trobar un equip amplificat de música per a amenitzar la festa.

Per a Feliu, l'oferta il·legal de 'party boats' s'ha de frenar «es produeixin a Calvià o a qualsevol altre lloc».