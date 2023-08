El Consell de Mallorca posa en marxa la creació del Centre d’Arqueologia de Mallorca

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, i la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, han anunciat aquest dilluns la creació del Centre d’Arqueologia de Mallorca que estarà situat a Sa Tanca de Can Domènech d’Alcúdia, devora la Ciutat Romana de Pol·lèntia. El centre pretén donar acollida i visibilitat a tots els objectes que s’han trobat als jaciments arqueològics de l’illa i que ara es troben emmagatzemats. A més, el Centre d’Arqueologia de Mallorca posarà a disposició dels investigadors sales polivalents equipades perquè puguin dur a terme la seva feina de la manera més professional possible.

D’aquesta manera, ha explicat Llorenç Galmés, es mostra el seu compromís de «rehabilitar, conservar i difondre la nostra cultura i patrimoni» i es podrà «centralitzar tota l’activitat arqueològica de l’illa per donar-la a conèixer a tots els mallorquins i visitants». Tot això, ha insistit, mentre es donarà suport als arqueòlegs de l’illa.

El president del Consell de Mallorca també ha criticat que, des de fa anys, «milers i milers d’objectes que s’han trobat a jaciments de l’illa i que tenen un gran valor patrimonial estan guardats a Son Tous». Ha posat com a exemple les 300 àmfores i peces arqueològiques que es varen recuperar del vaixell romà de Ses Fontanelles, però n’hi ha unes 40.000 en total de diferents jaciments de l’illa.

Per la seva banda, la vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha aprofitat per a denunciar la «deixadesa» que ha patit Sa Tanca de Can Domènech des que es va adquirir per part de l’anterior equip de govern: «Dos anys sense cap projecte, sense cap tipus de vigilància i, ara, amb okupació». Ha lamentat que «no s'ha trobat amb cap avenç en aquest sentit, tot i que l’anterior equip de govern va prometre la creació d’un Centre d’Arqueologia Subaquàtica a Sa Tanca de Can Domènech».

Visita a Pollentia

El nou equip de govern del Consell de Mallorca ha visitat també aquest dilluns la Ciutat Romana de Pol·lèntia, on els directors de les excavacions Miguel Àngel Cau i Catalina Mas els han mostrat algunes de les troballes més recents: peces de ceràmica itàlica, monedes, i fins i tot una cisterna romana de gran capacitat que ara s’està estudiant.

A l’acte també hi ha assistit el director insular de Patrimoni, Ramón Martín, qui ha destacat la importància de «recopilar, estudiar i mostrar a la ciutadania totes les joies arqueològiques que hi ha a Mallorca». A més, la batlessa d’Alcúdia, Fina Linares, i regidora de Patrimoni del municipi, Margalida Ferriol, han agraït que es duguin a terme aquests tipus de projectes que «contribuiran a desestacionalitzar l’activitat turística del poble».