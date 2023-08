Selva: Joan Rotger i Isabel Vicens, veïnats, amics... i aliats per convertir un habitatge en un restaurant

L'escàndol creix. Continua la construcció d'un restaurant, ara sembla que amb una piscina i tot, allà on hi havia un habitatge, en ple centre de Selva. Tot i les denuncies per presumptes irregularitats urbanístiques, de les quals ja va informar dBalears, i tot i que una trentena de veïns afectats per les obres varen sol·licitar al batle, Joan Rotger, que paralitzàs les obres, el projecte continua endavant.

Els veïns han denunciat ara que també es fan obres en un solar annex al pati interior del futur restaurant amb la possible intenció d'ampliar l'espai exterior del negoci de restauració i amb la idea d'incorporar una piscina propera.

Veïns, amics i un restaurant

Tot comença quan Isabel Vicens Gelabert (Selva, 1967), hereta uns habitatges situats al centre de Selva i decideix que hi vol construir un restaurant de luxe.

Isabel Vicens és la presidenta d'Agromallorca, empresa dedicada a la producció i comercialització de fruites i verdures. És la principal proveïdora dels supermercats Mercadona per a qui preparen una tomàtiga híbrida que s'assembla a la tomàtiga de ramellet.

Vicens no només és veïna del batle Joan Rotger, sinó que també els uneix una vella amistat.

Sigui com sigui, Vicens va iniciar les obres de construcció del restaurant, cosa que va provocar que una trentena de veïns signassin una carta, en la qual demanaven la paralització de les obres i una reunió amb el batle, Joan Rotger.

Diferents veïnats afectats, varen registrar a l’Ajuntament diverses instàncies per demanar la paralització de les obres. No tengueren resposta.

L'arquitecte municipal va elaborar un informe on deia clarament que no es podia canviar l’ús dels habitatges i fer el restaurat.

En un segon informe del mateix arquitecte, registrat dies després del primer, faltaven els fulls sobre l’activitat que pretenen fer els promotors.

El novembre de 2022, un jutjat d'Inca va requerir la documentació sobre aquest cas a l'Ajuntament. La institució presidida per Jona Rotger li va enviar un CD buit. Aleshores el jutjat li donà un termini de cinc dies per enviar l'expedient. Va ser aleshores quan el batle va demanar un informe tècnic als funcionaris de l'Ajuntament.

Des de l’Ajuntament, han insistit diverses vegades, verbalment, sense cap paper que ho ratifiqui, que la promotora disposa de llicència.

El projecte es fa més gran, els veïns no obtenen respostes satisfactòries per part del batle i mentre, la seva veïna i amiga, Isabel Vicens, continua endavant amb la seva reconversió d'uns habitatges en un restaurant de luxe... amb piscina i tot.