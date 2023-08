[VÍDEO] Sara Martín: «El meu objectiu és xerrar i guanyar fluïdesa en català per poder-me integrar a Manacor»

L’Escola Municipal de Mallorquí publica el segon vídeo per a commemorar el 50è aniversari amb l’experiència de persones nouvingudes com Sara Martín, dels tallers de rap i dels cursos de català en línia.

La importància dels grups de conversa, del projecte Benvinguda per a persones nouvingudes, dels tallers de rap i de les classes en línia centren la segona entrega dels vídeos que l’Escola Municipal de Mallorquí ha editat amb l’objectiu de donar a conèixer l’efemèride i també la tasca de la institució.

Aquest segon audiovisual compta amb la participació de Sara Martín, nascuda a Madrid i que viu a Manacor des de fa nou mesos. Amb un català envejable, explica els motius que l’han empesa a acudir a l’Escola Municipal de Mallorquí i la seva experiència a l’hora d’aprendre la nostra llengua. «El meu objectiu és xerrar i guanyar fluïdesa en català per poder-me integrar a Manacor», assegura.

També hi participa Joan Estelrich, professor del curs en línia del nivell C2 de català, que explica la comunitat que creen els cursos de català, més enllà de les pantalles. El raper i professor dels tallers de rap, Rafel Swing, i l’alumne del taller per a infants, Miquel Morey, feliciten l’Escola a ritme de rap, alhora que expressen la importància d’iniciatives com aquesta.

La colombiana Paulina Zapata fa 10 mesos que viu a Manacor i l’Escola Municipal de Mallorquí així com la seva curiositat, voluntat i determinació, l’han duit a expressar-se amb un català fluid que practica als tallers de conversa de l’Escola, però també al carrer i als comerços locals.

'El batec d’un poble' és el lema que inspira aquest 50è aniversari de l’Escola Municipal de Mallorquí, una institució viva i en constant evolució que al llarg dels anys i de les dècades s’ha anat adaptant a les necessitats del moment, com bé il·lustra aquest darrer audiovisual.

L’acte principal de commemoració del 50è aniversari tendrà lloc el 19 d’octubre a l’Auditori de Manacor.