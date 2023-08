Podem Alcúdia reclama el «suport explícit» de l'equip de govern a la lluita de les treballadores d'educació infantil

L'agrupació Podem Alcúdia ha expressat el seu suport a la lluita de les treballadores d’educació infantil per a aconseguir un nou conveni que millori les condicions del sector. Per això, a Alcúdia han participat a les concentracions que s’han organitzat durant aquest mes de juny davant les portes dels centres educatius. «Si la situació no es desbloqueja, les vagues continuaran el mes de setembre», han remarcat.

Les principals reivindicacions del col·lectiu

Reconeixement social: Aquests centres són ESCOLES. Es du a terme un complet programa educatiu, amb un seguiment personalitzat de les aptituds de cada un dels alumnes, per a cada curs escolar que es du a terme.

Reconeixement formatiu: Moltes de les treballadores són titulades com a mestres d’educació infantil, però contractades com a educadores, ja que el conveni únicament exigeix tenir a la plantilla 1 mestre per cada 3 aules, condició que no es compleix als nostres centres. - Condicions laborals i salaris dignes: L’equiparació de condicions laborals i salaris amb la resta de companys i companyes d’etapes diferents en educació, tenint en compte a més, la gran responsabilitat de treballar amb infants de 0 a 3 anys.

Fomentar la igualtat de gènere: Com sabem, 'sector feminitzat, sector precaritzat'. Com passa amb molts altres sectors de característiques similars, existeix una bretxa salarial important en comparació amb els sectors masculinitzats.

Millorar les instal·lacions: Modernitzar-les, renovant el mobiliari, els materials i els espais de joc, per ampliant les zones d’ombra exteriors i la climatització dels interiors.

Davant aquestes reivindicacions, Podem Alcúdia ha anunciat que presentarà una moció al pròxim plenari, 3 d’agost, emplaçant tot el plenari de la corporació a donar suport explícit a la lluita de les educadores de 0-3 anys, i demanant l’equip de govern que estudiï la possibilitat d’assumir la gestió directa de la prestació dels serveis educatius als centres de primer cicle d’educació infantil que depenen de l’Ajuntament d’Alcúdia.