Un total de 32 estudiants d'arqueologia participaran en la campanya estiuenca d'excavacions de Pollentia

Una delegació de l'Ajuntament d'Alcúdia ha visitat aquesta setmana al grup de 32 estudiants d'arqueologia que treballaran aquest estiu en la campanya d'excavacions en l'antiga ciutat romana de Pollentia. A la trobada hi van participar els arqueòlegs en formació i els codirectors de l'excavació, que van guiar un recorregut per la zona de Sa Portella.

Un dels codirectors dels treballs, Miquel Àngel Cau, juntament amb les expertes, Esther Chávez i Catalina Mas, han indicat que enguany s'han trobat «uns assentaments en la zona residencial de Sa Portella, que podrien ser anteriors a l'època romana». Per tant, ara es realitzaran els pertinents estudis d'aquestes troballes per a la seva datació, ja que a l'inici de la campanya de les excavacions en Pollentia s'han fet altres troballes com a monedes o diverses peces ceràmiques.

Els més de 30 estudiants d'arqueologia que participen aquest estiu en les excavacions procedeixen de diverses universitats espanyoles i estrangeres. Des de l'Ajuntament d'Alcúdia, han afirmat que «donarem suport a aquesta tasca» i han mostrat la seva intenció d'«incrementar el període d'excavacions per a posar en valor el patrimoni històric de la ciutat romana de Pollentia». De la mateixa manera, han recalcat que aquest 2023 és un any especial, amb motiu de la commemoració del centenari de l'inici de les excavacions de la ciutat romana.