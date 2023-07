Demanen a l'Ajuntament de Santa Margalida que clarifiqui urgentment la situació administrativa del Reggaeton Beach Festival

El proper cap de setmana està prevista la celebració d’una nova edició del Reggaeton Beach Festival, enguany a Can Picafort. Aquest esdeveniment musical, que se celebrarà al llarg de dos dies, es preveu congregui fins a 15.000 persones.

La festa se celebra a una parcel·la de sòl rústic just vora el límit d’una zona amb màxim nivell de protecció ambiental (Parc Natural de la Península de Llevant i ZEPA ES0000544 Son Real), i per això fa setmanes la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat va reclamar a l’Ajuntament la documentació necessària per a poder redactar el corresponent informe de repercussions ambientals sobre l’espai de la xarxa Natura 2000. Aquest informe, i la resolució de la Direcció General, és imprescindible perquè l’Ajuntament pugui atorgar legalment l’autorització per a la celebració de l’activitat.

Tot i la polèmica generada, que s’ha traslladat als mitjans de comunicació, a hores d’ara ni Conselleria ni Ajuntament han confirmat que el festival compta efectivament amb els informes ambientals necessaris i la corresponent autorització municipal.

Per això, des del GOB temen que, a dos dies de la celebració, ens trobem amb «el típic cas de fets consumats que es boten els requeriments de tramitació ambiental. Això seria molt greu, i a part d’il·legal ens semblaria d’una gran irresponsabilitat per part de l’Ajuntament i dels promotors del festival».

Per això, insten la Conselleria i l’Ajuntament que clarifiquin públicament i de forma urgent quina és la situació administrativa del festival, i si es disposa o no de l’estudi de repercusions ambientals sobre l’espai protegit per la Xarxa Natura 2000 i de l’autorització municipal.

La polèmica s’estén més enllà de les repercussions sobre l’espai protegit

L’Associació Hotelera de Can Picafort s’ha manifestat en contra, i el batle de Santa Margalida, Joan Monjo, s’ha abstès «per causa legal» d’intervenir en tots els tràmits relatius al festival.

Des del GOB consideren que cal un marc consensuat entre totes les administracions de cara a l’autorització d’esdeveniments musicals multitudinaris a espais naturals i rurals. Els ecologistes recorden que ja tenim sobre la taula el cas del Rock & Rostoll que se celebra a Maria de la Salut dins una zona que des de l’any 2019 està protegida com a ZEPA, i que ara s’afegeix aquest nou cas del Reggaeton Beach Festival, colindant amb una altra ZEPA i a més Parc Natural. «Pensam que cal evitar aquestes situacions i cercar alternatives d’ubicació ambientalment menys sensibles», apunten.