Tres membres de l'assemblea de Podem Pollença renuncien al càrrec

Alguns membres de Podem Pollença han comunicat la seva renúncia a seguir ocupant diversos càrrecs orgànics.

Concretament, han dimitit el portaveu del Cercle i responsable de Comunicació, Michael L. Muller; el responsable d'organització i finances, Pau Noguera; i la responsable de feminismes, Gloria Mercedes.

L’assemblea ha decidit, en consonància amb aquestes renúncies i a l’espera del que pugui succeir amb el futur immediat de Podem i de Podem Pollença, que cap membre assumirà la gestió de les xarxes socials i altres eines de comunicació utilitzades durant aquests últims 9 anys.

Així, han acordat entregar la gestió i responsabilitat de les mateixes al responsable de XXSS de Podem Illes Balears.

Des de la formació pollencina han aprofitat per animar la ciutadania a exercir el seu dret a vot el proper dia 23 de juliol, recordant que l’abstenció «no és una opció per contrarestar l’onada antidemocràtica i d’ultradreta creixent arreu de l’Estat espanyol». Demanen el vot per SUMAR MÉS, «que pot permetre mantenir un govern de coalició a nivell estatal».