L'Ajuntament de Sencelles torna a excloure el català del cinema a la fresca

El Portaveu de MÉS-Esquerra Unida de Sencelles, Joan Miquel Chacón, denuncia que «excloure el català de les projeccions que es faran al cinema a la fresca, exclou les sencelleres i els sencellers d'un dret fonamental que protegeix la llei, i també, a tota la gent nouvinguda que el vol aprendre i vol conèixer la cultura pròpia de Sencelles».

Arran de la celebració de les festes de Sant Cristòfol, el diumenge dia 2 de juliol es va dur terme el de cinema a la fresca organitzat per l'Ajuntament, on la pel·lícula que s'hi va projectar va ser en castellà.

Chacón ha declarat que «l'exclusió de la nostra llengua és un fet que és dur a terme per sistema per part de l'equip de Govern, un fet que incompleix greument la llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears en el seu article 33, en el seu primer punt, exposa clarament que els poders públics de les Balears adoptaran les mesures pertinents i proveiran dels mitjans necessaris per al coneixement i ús de la llengua catalana en tots els àmbits i activitats de la vida social».

El regidor ecosobiranista ha manifestat que «les festes són una ocasió per fer poble i convidar a tothom que vol aprendre les senyes d'identitat de la nostra cultura, ni la regidora de Festes ni les seves companyes de Govern han tengut cap classe de sensibilitat en aquest sentit».

Per acabar, Chacón ha expressat que «defensar, protegir i promocionar la llengua catalana al nostre municipi és un deure de l'Equip de Govern, i és un deure que marca la Llei de Normalització Lingüística. Druant aquests darrers vuit anys no han fet res per promocionar la llengua pròpia de Sencelles i amb aquesta nova regidora observam que l'estat de coses segueixen igual, continuen sense llegir que el poble va demanar un canvi de polítiques, no de responsabilitats, ni de cadires. El primer que han fet és excloure l'eina més potent per a la nostra cohesió social com és la nostra llengua, i facilitar la feina que el PP i l'extrema dreta faran des dels diferents Governs supramunicipals».