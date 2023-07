L’Orgullosament Inca amplia la programació amb una fireta, un cicle de cinema i una exposició

L’Ajuntament d’Inca i l’Associació Únic han presentat aquest divendres el programa d’activitats que es durà a terme a la capital del Raiguer, amb motiu de l’Orgullosament Inca 2023. L’acte ha comptat amb la participació del batle d’Inca, Virgilio Moreno; el regidor de Festes, Antoni Peña; el president de l’Associació Únic, Juan Pons; i altres membres del consistori i de l'organització.

«El programa que avui presentam mostra una gran varietat d'actes, perquè volem que sigui reflex del que impera des de sempre l'Orgullosament Inca: diversitat. D'aquesta manera, tendrem un seguit d'activitats culturals del 10 al 14 de juliol. Els quatre primers dies s'emplaçaran al Claustre de Sant Domingo, on tendrem un cicle de cinema, una exposició i altres activitats. El plat fort serà divendres, amb el passacarrers i la gran festa reivindicativa, ja que entenem l'acció de reivindicar fent festa. Any rere any, l'orgullosament d'Inca s'ha consolidat i s'ha posicionat com a referent a les Balears», explica el regidor Peña.

Per la seva part, el president de l'associació Únic destaca que «enguany serà un Orgullosament Inca més reivindicatiu que mai. Hem de seguir donant passes cap endavant i, a pesar de tot, seguir empenyent per continuar avançant. Seguirem lluitant fins que aconseguim assolir els drets i una igualtat efectiva i real».

D'aquesta manera, una edició més, s'ha dissenyat un complet programa d'activitats, incorporant-ne de noves, originals i reivindicatives; com una fireta i un cicle de cinema i art. Així, per primer any, aquest dissabte, 1r de juliol, el Claustre de Sant Domingo acollirà la Fireta LGTBIQ, on el públic assistent trobarà una gran part dels punts informatius que lluiten pels drets del col·lectiu i el visibilitzen. La fireta, amb diverses paradetes, comptarà amb serveis de barra i food truck, a banda de música ambient a càrrec de distints deejays.

Pel que fa al cicle de cinema i art, el que duu per títol 'Musas del destape a favor del Orgullo', serà de dilluns 10 de juliol al dimecres 12, i inclourà la projecció de tres coneguts films dins la lluita per la causa que comptarà amb la presència de reconegudes figures dins del món d'aquest cinema reivindicatiu. Així doncs, Victoria Abril visitarà Inca el 12 de juliol amb motiu de la projecció del film Felpudo Maldito, en el qual actua com a protagonista.

A més a més, se celebrarà l'exposició 'Interviu: la historia del colectivo LGTB a través de la revista más famosa de España', a càrrec de Valeria Vegas. El programa es completa amb l'exposició 'Orgull per bandera 2.0' organitzada per l'associació Únic, i una edició especial de DraBingo Tour 2023.

No obstant això, el plat fort d'aquest extens programa arribarà divendres 14 de juliol, quan tendrà lloc el Festival Orgullosament Inca 2023. La setena edició d'aquesta important cita a la capital del Raiguer, duu per lema 'Va per tu, Estrella!' i farà homenatge a Fernando 'Estrella', que va morir el passat mes de febrer.

Passaran per l'escenari del festival artistes de la talla de Bárbara Rey, Sofia Cristo, Rosa López, Dani Dutrera o Eduardo Casanova. Així mateix, Inca comptarà també amb la participació de Killer Queen, Ariel Rec, Stacy Lover, Mystica Vileila, Mortia Dickinsane, Leonia Thorne; i, un any més, de Joan Pons, Pep Noguera de Diabéticas Aceleradas y Topacio Fresch.

El programa complet de l'Orgullosament Inca 2023 es pot consultar aquí: incaciutat.com/orgullosament-inca-2023