L’Assemblea Antipatriarcal de Manacor organitza la I Musa temàtica sobre la grassofòbia

Operació biquini, bombardeig de dietes a les xarxes socials, trastorns de conducta alimentària, pressió estètica, dejunis... De tot això es parlarà a la I Musa temàtica de l'Assemblea Antipatriarcal de Manacor.

Serà aquest divendres, 16 de juny a les 19 hores al Bar Gomila (Manacor) amb la companyia de Núria Sbert, activista i actriu de l'obra Espaguetis: una revisió de patrons, un espectacle que planteja una reflexió sobre la grassofòbia, els cànons de bellesa i la violència estètica que es filtra al nostre dia a dia. L'acte és no mixt per a dones i persones no binàries.

La grassofòbia es defineix com el rebuig, la discriminació i l'estigmatització cap a les persones que tenen un pes corporal superior a la mitjana considerada 'normal'. Aquesta forma d'assetjament no només afecta la salut emocional i psicològica de les persones, sinó que també té repercussions negatives en la seva salut física. Cal tenir en compte que la biomedicina moderna contribueix a la grassofòbia en considerar els cossos amb un índex de massa corporal superior a 25 com a malalts i necessitats d'actuació externa. A més, la grassofòbia presumeix que el propi pes es pot controlar i culpabilitza les persones grasses pel seu pes.

«És essencial entendre que el pes corporal no defineix el valor d'una persona i que tothom mereix respecte i dignitat, independentment de la seva aparença física. Cap forma de discriminació és acceptable, incloent-hi la grassofòbia. És responsabilitat de tothom canviar els patrons culturals, socials i masclistes que perpetuen aquesta forma d'odi», han assenyalat des de l'Assemblea.