El PSOE de Capdepera reitera la seva voluntat d'arribar a un pacte amb MÉS per tal que l'esquerra continuï governant

L'agrupació del PSOE de Capdepera, encapçalada pel batle en funcions i candidat a la batlia, Rafel Fernández, ha expressat aquest dissabte la seva «ferma voluntat i disposició» a assolir un acord amb MÉS per Capdepera perquè les forces progressistes continuïn governant al municipi.

«Estam disposats a dialogar, reafirmar i assolir l'entesa en justa resposta a la voluntat del poble expressada a les urnes el passat 28 de maig», han expressat representants del PSOE, remarcant la voluntat del partit «d'arribar a un acord de govern entre les forces progressistes».

La intenció de l'agrupació del PSOE, després que les eleccions municipals del 28 de maig, és que «els pròxims quatre anys continuïn governant les forces d'esquerres. Hem de posar de la nostra part perquè així sigui». Cal recordar que les forces d'esquerres sumen, entre PSIB-PSOE i MÉS per Capdepera, un total de 2.120 vots, respecte dels 1.181 que va treure el PP (un 80% més).

És per aquest motiu que l'agrupació expressa «la intenció ferma de fer realitat la voluntat del poble signant un pacte de corresponsabilitat del 50% on les dues forces puguin desenvolupar els programes electorals amb consens i acord».

En aquest sentit, l'agrupació ha considerat «la importància d'arribar a aquest acord entre les forces d'esquerra perquè el municipi no faci ni un pas enrere en els drets, avenços i llibertats assolits i per dotar Capdepera i Cala Rajada d'un govern fort i estable, contràriament al que succeiria amb un govern en minoria del PP, que seria inestable i sense possibilitat d'arribar a pactes de governabilitat».

Investigació

Sigui com vulgui, l'acord no serà fàcil. Tal com ha publicat aquesta setmana dBalears, Rafel Fernández es troba a hores d'ara investigat per un presumpte delicte de prevaricació i assetjament laboral. En aquesta tessitura, l'agrupació de MÉS per Capdepera ha marcat un veto a Fernández com a candidat a la reelecció denunciat, a més, la seva manera de fer política durant les dues darreres legislatures. Així doncs, la negociació no podria arribar a bon port i el PP podria acabar governant en minoria.