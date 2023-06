La plataforma MōMā insisteix en la seva proposta de millorar la xarxa de transport públic de Mallorca

La plataforma MōMā és una organització nascuda davant la «necessitat de transformar radicalment la mobilitat a l'illa de Mallorca». Es presenta com una plataforma de debat ciutadà amb la intenció d'incidir en els processos de presa de decisions sobre mobilitat. Arran de la victòria de la dreta a les eleccions autonòmiques, que vaticina un escenari de mobilitat radicalment diferent, l'organització ha insistit en les seves propostes.

Aquesta iniciativa, empresa per l'ambientòleg Andrés Seguí, aposta per incrementar substancialment l'aposta per al transport públic en detriment de la xarxa viària i el cotxe privat. Les propostes formulades pretenen anar més enllà de meres reclamacions genèriques i s'enfoquen en projectes realitzables amb la dotació pressupostària de què l'executiu disposa, en cas que hi hagi voluntat política.

La proposta estrella de la plataforma és engrandir la xarxa ferroviària de Mallorca, amb el tren que arribi fins el Calvià, Alcúdia, Artà o Santanyí. De forma alternativa o complementària, s'ofereix una reestructuració del sistema d'autobusos per a connectar els principals nuclis urbans de l'illa de forma eficient durant tot l'any.

Sobre les infraestructures clau de la perifèria de Palma, MōMā insisteix en la necessitat de dur el metro a l'aeroport i connectar els principals nuclis de la Part Forana amb la UIB. També insisteixen en la necessitat de disposar d'una xarxa de bus nocturn o en la limitació de la velocitat als centres de nuclis de població.