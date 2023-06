Comencen les restriccions d'accés de vehicles a Formentor

Aquest dijous, 1r de juny, s’han iniciat les mesures per a controlar l’accés de vehicles a la península de Formentor, que s’allargaran fins el pròxim 30 de setembre, coincidint amb l’època de màxima afluència de visitants a aquesta zona de la Serra de Tramuntana.

Durant aquest període, l’accés a la península de Formentor des de la Ma- 2210 estarà restringit des de les 10 del matí fins a les 22.30 hores del vespre, com ja es va ampliar l’estiu passat, per tal d’evitar els comportaments incívics que fa dos anys, quan la mesura arribava fins a les 19, es produïen.

En concret, s’estableixen dos nivells de restricció per on només podran circular vehicles autoritzats, transport públic, serveis d’emergències i bicicletes. El primer nivell (des del km 2 al 8,7) comença a la rotonda del Port de Pollença i es perllonga fins a la platja (aparcament de l’hotel). I el segon (des del km 8,7 fins al 19,600), des de la platja fins al far. Els vehicles autoritzats només podran aparcar a les zones habilitades a l’efecte i estarà prohibit aparcar als vorals de la carretera.

Des del departament de Mobilitat i Infraestructures s'ha explicat que amb aquesta regulació es pretén protegir un espai sensible mediambientalment i amb alts valors paisatgístics, a més d’apostar per un altre tipus de mobilitat i d’accés als indrets naturals de la nostra illa, per la qual cosa es recomana fer ús del transport públic per arribar a Formentor.

Novetats d’enguany

En coordinació amb la DGT, ens competent en matèria de vigilància i control del trànsit, s’han instal·lat barreres automàtiques per tal de controlar amb major eficiència l’accés i donar una millor informació als usuaris. A més, s’ha reforçat la senyalística amb càmeres i pantalles informatives. Les barreres s’obren de manera automàtica si queden places disponibles als aparcaments, i queden abaixades quan l’aforament és complet. Els vehicles que comptin amb autorització de trànsit podran accedir a la zona amb l’obertura automàtica del dispositiu.

La instal·lació de les noves barreres permetran millorar la gestió de la regulació d’accés a Formentor, i també tractar d’evitar sancions de tràfic per desconeixement de la mesura, en ser un impediment físic a l’accés dels vehicles no autoritzats a circular per la zona.

El departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca s’ha encarregat de la contractació d’un servei d’informadors que són a prop de les barreres per tal de resoldre les dubtes, i es s’ha previst també una campanya publicitària per difondre i informar sobre aquesta regulació viària a Formentor trànsit a mitjans de comunicació i a la web del Consell, accessible a través de l’enllaç següent: formentor.conselldemallorca.cat.

El servei d’autobús

Una vegada més, des del departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca es recomana fer ús del transport públic. En tant sentit, la TIB ofereix una línia d’autobús per facilitar l’accés a tota la zona restringida. La línia 334, que fa la ruta Alcúdia - Port de Pollença - Faro de Formentor, té aturades al Mirador des Colomer, platja de Formentor, Cala Figuera-Cala Murta i far de Formentor.

A les persones usuàries que arribin amb cotxe al Port de Pollença, se’ls recomana aparcar al llarg de la ronda de circumval·lació on hi ha tres parades d’autobús per pujar a la península: Port de Pollença, Bóquer i Can Singala.

Nivells de restricció

Els vehicles que compleixin amb els requisits per a poder circular per la zona restringida hauran de demanar l’acreditació corresponent amb una antelació mínima de tres dies hàbils al correu electrònic formentor@dgt.es

Al primer nivell, podran ser autoritzats les persones residents al tram, i els visitants dels residents, així com vehicles que transportin persones amb mobilitat reduïda, taxis, VTC, autocars de transport discrecional i aquells que tinguin autorització per transitar pel segon nivell.

Per a sol·licitar l’accés fins al far, el procediment és el mateix que en el cas anterior - mitjançant el correu electrònic esmentat, però la sol·licitud sempre ha de ser prèvia-. Només podran circular del km 8,7 al km 19,6 els residents, els serveis sanitaris, protecció civil i d’emergència, els cossos de seguretat i els vehicles que transportin persones amb mobilitat reduïda.

La península de Formentor és un paratge de protecció especial, declarat Patrimoni Mundial de la Humanitat. Per això, les diferents administracions implicades en gestionar-lo (el Consell de Mallorca, el Govern, la Direcció General de Trànsit, la Guàrdia Civil, l’Autoritat Portuària i l’Ajuntament de Pollença) han unit esforços per millorar la mobilitat d’aquest espai emblemàtic.