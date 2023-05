Una quarantena de jugadors lluitaran dissabte al VII Campionat Ciutat de Manacor de Scrabble

La maquinària organitzativa del Club Scrabble Manacor ja funciona a tot gas perquè dissabte que ve, 3 de juny, estigui tot a punt per a la disputa del VII Campionat Ciutat de Manacor de Scrabble. Després del parèntesi pandèmic i del canvi de seu l’any passat a Porto Cristo, el campionat insígnia del club manacorí torna al Molí d’en Beió, on a partir de les 10h del matí començarà a sonar el renou de les fitxes dins els sacs.

Està prevista la participació d’una quarantena de jugadors, entre els quals destaca Miquel Sesé, campió mundial de Scrabble en català els anys 2005 i 2011. Amb centenars de partides oficials a l’esquena, Sesé és un dels pioners d’aquest joc en català i trobarà l’oposició de campions d’altres edicions del Ciutat de Manacor, com ara Octavian Mocanu, de Cerdanyola del Vallès, o dels locals Joan Pascual i Antoni Riera. També hi seran el masnoví Adrià Maynés, quart classificat al darrer mundial disputat a Molins de Rei; o la manacorina Esperança Martí, sisena a la taula final del mundial. Altres Grans Mestres manacorins com Andreu Fuster i Aina Garcia, miraran de dir-hi la seva.

Està previst que a l’entorn de les 19 h, després de sis rondes i amb aparellaments segons el sistema suís, se sàpiga qui serà el campió d’enguany.

El campionat, organitzat pel Club Scrabble Manacor i el Servei Lingüístic de l’Ajuntament manacorí, compta també amb el suport de nombrosos patrocinadors del comerç local, com ara Aina Teco, Ca’n Garanya, Càrniques Sunyer, Formatgeria Es Collet, Cocarroideceba Design, Món de llibres, Vi i Vinyes Son Vell, i l’aportació especial amb una obra pròpia de l’artista manacorina Margalida Munar com a premi per al campió. Els trofeus han estat elaborats pel creador Antoni Alzamora.

Encara queden places vacants i la inscripció roman oberta.