La coalició Més per Menorca - Esquerra de Menorca (IU) a Alaior lamenta no poder formar «un nou govern progressista»

La coalició municipal formada per Més per Menorca i Esquerra de Menorca (IU) a Alaior han expressat gratitud pel «bon resultat» obtingut a les eleccions del darrer 28 de maig, amb 931 vots que es tradueixen en tres regidors.

Els comicis municipals d'aquest 2023 els ha guanyat amb majoria el Partit Popular amb 2.444 i 7 regidors. Isa Allès, portaveu de la coalició, ha afirmat que «en un context on s'ha produït una onada de la dreta i l'extrema dreta arreu, esteim molt contents del resultat aconseguit com a grup i açò ens impulsa a continuar fent feina per als alaiorencs i les alaiorenques».

Però, per altra banda, des de la coalició lamenten que no hagi estat possible la formació «d'un nou govern progressista». En aquest sentit, Allès ha destacat que tot i celebrar el gran nombre de vots que han aconseguit, «lamentam que no sigui possible tenir un nou govern a l'Ajuntament».

Finalment, la portaveu d'Avançam ha assegurat que el seu compromís a partir d'ara és el d'«oferir una oposició constructiva amb l'objectiu de millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes d'Alaior» i ha afegit que seran «la veu de totes les persones que vulguin ser escoltades dalt l'Ajuntament».