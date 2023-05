El Consell presenta RestaurAlcúdia, una iniciativa que té per objectiu restaurar el corredor ecològic d'aiguamolls de la badia

El Consell de Mallorca ha aprovat en consell executiu la firma d'un acord amb el Govern, l'Ajuntament d'Alcúdia, WWF i la UIB per restaurar el corredor ecològic d'aiguamolls de la Badia d'Alcúdia. Es tracta d'una «zona degradada» però de gran valor ecològic i social. Aquesta iniciativa té com a objectiu «mitigar els riscos d'inundació i valorar aquest espai natural».

El projecte compta, entre el 2023 i el 2025, amb el cofinançament de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea a través dels Fons NextGenerationEU. Gràcies a això, segons el Consell, s'invertiran més de tres milions d'euros en accions per recuperar els aiguamolls de Maristany i Estany des Ponts.

Segons el Consell, per a recuperar aquestes zones de gran valor ambiental i social, «s'engegaran accions per renaturalitzar la zona, millorar l'estat de conservació d'hàbitats i espècies de flora i fauna aquàtica, retirar vegetació exòtica i invasora i residus, eliminar barreres i ampliar canals de drenatge involucrant la comunitat, empreses locals i amb iniciatives de participació ciutadana».

El Consell gestionarà aquest projecte a través de la seva Oficina de Fons Europeus. La institució insular es compromet a «facilitar la gestió del Projecte RestaurAlcúdia a través dels òrgans o departaments implicats. L'Ajuntament d'Alcúdia implementarà les accions de restauració amb el suport de WWF que coordinarà les accions de participació i comunicació del projecte. La UIB s'encarregarà del Pla de mesurament i seguiment d'indicadors, monitorant la millora de la qualitat ambiental d'aquestes zones humides com a resultat de les accions de restauració».

La zona es troba inclosa en el corredor ecològic definit pel Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Parc natural de l'Albufera de Mallorca, i l'Estany des Ponts està declarat zona de restauració prioritària. També són zones humides incloses en el Catàleg d'Aiguamolls del Pla Hidrològic de les Illes Balears, a més de ser masses de transició, el seguiment de les quals es realitza des de la Direcció General de Recursos Hídrics.

L'acord de col·laboració té una vigència de tres anys. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els signants de l'acord podran acordar-ne la pròrroga per un període de quatre anys més.