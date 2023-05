El Consell d'Eivissa demana que es permeti el cultiu controlat de pitrera, que s'utilitza per fer espardenyes

El Consell d'Eivissa ha demanat a la Conselleria de Medi Ambient que es desclassifiquin com a espècies al·lòctones invasores la pitrera i la figa de pic, que s'utilitzen principalment per a confeccionar les tradicionals espardenyes.

La institució ha explicat que la proposta s'ha realitzat a instàncies de la Federació de Colles de Ball Pagès i d'artesans i experts en oficis tradicionals. L'objectiu de la sol·licitud és permetre el cultiu controlat d'aquestes plantes en alguna finca delimitada per a seguir amb el foment dels seus usos tradicionals.

Des del Consell d'Eivissa han afirmat en un escrit que «sense les pitreres, el calçat més tradicional i original de les Pitiüses està abocat a desaparèixer». També han assegurat que actualment les plantes estan patint «epidèmies que les poden portar a desaparèixer, tot davant la no-intervenció de les autoritats en la matèria, perquè com que no són plantes autòctones, no poden intervenir».