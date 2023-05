Aquest estiu només es podrà accedir a Formentor en transport públic, a peu o en bicicleta

El Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell de Mallorca, en coordinació amb la Direcció General de Trànsit, ha anunciat aquest dimarts que les mesures per controlar l'accés de vehicles a la península de Formentor començaran el dia 1 de juny i es perllongaran fins al 30 de setembre, ambdós inclosos.

Durant aquest període, l'accés a la península de Formentor des de la Ma- 2210 estarà restringit des de les 10 del matí fins a les 22.30 hores del vespre. S'estableixen dos nivells de restricció per on només podran circular vehicles autoritzats, transport públic, serveis d'emergències i bicicletes. El primer nivell (des del km 2 al 8,7) comença a la rotonda del Port de Pollença i es perllonga fins a la platja (aparcament de l'hotel). I el segon (des del km 8,7 fins al 19,600), des de la platja fins al far. Els vehicles autoritzats només podran aparcar a les zones habilitades i estarà prohibit aparcar als vorals de la carretera.

Des del departament de Mobilitat i Infraestructures han explicat que amb aquesta regulació es pretén protegir «un espai sensible mediambientalment i amb alts valors paisatgístics, a més d'apostar per un altre tipus de mobilitat i d'accés als indrets naturals de la nostra illa», per la qual cosa recomanen fer ús del transport públic per arribar a Formentor.

En coordinació amb la DGT, s'han començat les feines per a instal·lar barreres automàtiques per tal de controlar amb major eficiència l'accés i donar una millor informació als usuaris. Les barreres s'obriran de manera automàtica si queden places disponibles als aparcaments, i es tancaran quan l'aforament estigui complet. A més, es reforçarà la senyalística amb càmeres i pantalles informatives.

La xarxa TIB oferirà una línia d'autobús per facilitar l'accés a tota la zona restringida. La línia 334, que fa la ruta Alcúdia - Port de Pollença - Faro de Formentor, té aturades al Mirador des Colomer, platja de Formentor, Cala Figuera-Cala Murta i far de Formentor.