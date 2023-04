El Consell de Mallorca edita un conte infantil sobre la història de la taronja de Sóller

El Consorci Serra de Tramuntana acaba d'editar el conte 'Madò Canoneta', un llibre per donar a conèixer entre els infants la varietat de taronja local de la vall de Sóller. Escrit per la sollerica Aina Mora Vives, amb il·lustracions de Beatriz Colom, el conte narra com la canoneta s'exportava arreu d'Europa a principis de segle i com va anar perdent popularitat fins a la recuperació actual, gràcies als pagesos que l'han tornat a conrear.

El llibre s'ha presentat aquest divendres al centre Capvespre amb motiu de la XVII Fira i Jornades de la Taronja de la Vall de Sóller, que se celebra del 21 d'abril al 7 de maig. S'ha fet una primera tirada de 300 exemplars que es repartiran a les escoles, a les entitats i als espais públics de Sóller i de la serra de Tramuntana.

Tal com ha explicat el Consell de Mallorca, el conte 'Madò Canoneta' és un projecte que s'ha impulsat des de la Mesa Permanent del Consorci Serra de Tramuntana, l'òrgan de participació format per les associacions, entitats i agrupacions més actives en la protecció de la serra de Tramuntana. El projecte s'emmarca en les activitats educatives i culturals que s'organitzen periòdicament i que contribueixen a fomentar el coneixement dels valors paisatgístics i culturals de la serra de Tramuntana, declarada patrimoni mundial per la Unesco el 2011.

La canoneta és una varietat obtinguda en un hort de Sóller, can Canonet de les Fontanelles, devers l'any 1900, a partir de la taronja blanca comuna; Segons sembla, a força de fer proves i empelts. Es comercialitza des de principis de gener fins a finals d'abril. La producció comercialitzada per la Cooperativa de Sóller els darrers anys està entorn dels 100.000 kg anuals, però fa dues dècades arribava a les 1.000 tones. La disminució d'aquesta producció es deu principalment a l'envelliment de les plantacions i a la substitució per altres varietats estacionals introduïdes arreu de l'Estat espanyol. Per tant, segons el Consell, la recuperació de la varietat canoneta, que va iniciar el 2016 un grup d'agrònoms, és «una tasca imprescindible per a la vall de Sóller».