Manacor Encantat decora 8 espais urbans de la ciutat amb figures gegants de les Rondalles

La campanya de dinamització comercial Manacor Encantat amb les Rondalles mallorquines ha arrencat oficialment aquest divendres amb la Xaranga Octava Alta a les 19 h a la plaça de sa Bassa. En aquesta edició, les figures que decoren la ciutat són 8. Es tracta de figures de grans dimensions basades en les Rondalles.

El batle de Manacor, Miquel Oliver; la delegada de Comerç, Maria Antònia Truyols; i els dos artistes artesans que han elaborat les figures, Toni Galmés i Sebastià Riera, han explicat als mitjans de comunicació on estan ubicades i en què consisteixen.

En l'edició d'enguany, hi ha quatre figures noves que representen un dimoni inspirat en la rondalla d''En Pere Catorze', instal·lada a la plaça de Na Camel·la; el cavall i en Bernadet, inspirada en la rondalla de 'L'amor de les tres taronges', instal·lada a la plaça de sa Bassa; un rei, instal·lat a la plaça del Rector Rubí; i en Joanet de sa Gerra, instal·lada a la plaça des Cós. La primera ha estat realitzada per Sebastià Riera mentre les tres restants han estat fetes per Toni Galmés.

Així mateix, repeteixen figures d'edicions anteriors, que han estat instal·lades a nous espais. Així, la bruixa inspirada en la rondalla de 'La bruixa Joana' s'ha instal·lat a la plaça de Sant Jaume; l'àliga d'en Bernadet s'ha col·locat a la plaça de les Verdures; el Nanet s'ha instal·lat a l'Estació del tren; i el Gegant s'ha col·locat a la rambla del Rei En Jaume.

«Manacor Encantat és una iniciativa que ja forma part de l'ADN de Manacor i que reuneix la voluntat d'impulsar el comerç local i la cultura popular», ha expressat el batle Miquel Oliver durant la presentació. «Convidam a grans i petits que s'acostin a veure les figures i a comprar al comerç local», ha dit la delegada de Comerç.

«Amb aquestes figures els infants poden veure com el món de les Rondalles surt més enllà de les pàgines dels llibres i els diuen: les Rondalles són vàlides, la nostra cultura és vàlida, anem a defensar-la», ha conclòs Sebastià Riera Pocoví. Per la seva banda, Toni Galmés també ha explicat les particularitats d'algunes de les figures que ha dissenyat i elaborat.

Programa d'activitats de Manacor Encantat 2023:

Dissabte 29 d'abril

Trenet de Manacor Encantat: 11 h a 13 h de 17.30 h i 20.30 h (únic lloc de sortida: Plaça de Sant Jaume). Es poden aconseguir els tiquets comprant al comerç local.

Sortida dels Gegants de l'Associació Cultural Sant Domingo de 17.30 h. Per tot el centre de Manacor.

Concert i videomapatge 'Manacor encantat amb les Rondalles Mallorquines' amb la Banda jove municipal de Manacor a les 20.45 h, projectat a la façana de l'Església dels Dolors. A continuació de la primera sessió es repetirà la projecció tres vegades més fins a les 22 h.

Festa de DJs 'Manacor Encantat amb la gent jove' de les 22 h a les 02 h. A la plaça Ramon Llull, amb DJ Simonet i DJ Julian.



Dimecres 10 de maig

Representació de la Rondalla 'La flor romanial' per part dels alumnes de Primària del CEIPIEEM Simó Ballester al 18 h. Al Claustre de Sant Vicenç Ferrer.



Divendres 12 de maig

Trenet de Manacor Encantat: de 17.30 h i 20.30 h (únic lloc de sortida: Plaça de Sant Jaume). Es poden aconseguir els tiquets comprant al Comerç Local.



Dissabte 13 de maig

Trenet de Manacor Encantat: d'11 h a 13 h de 17.30 h i 20.30 h (únic lloc de sortida: Plaça Sa Bassa). Es poden aconseguir els tiquets comprant al Comerç Local.

Sortida de Gegants de l'Associació Cultural Sant Domingo de 17.30 h. Recorreran tot el centre de Manacor.