La II Fira de la Formació i l'Ocupació de Manacor oferirà 180 llocs de feina

Els propers 3 i 4 de maig tendrà lloc a Manacor la II Fira de la Formació i l'Ocupació. De 9 a 14 hores, el Parc Municipal del municipi acollirà aquest esdeveniment que reunirà 9 instituts, 20 empreses i 28 entitats.

El batle de Manacor, Miquel Oliver; la delegada de Desenvolupament Local, Núria Hinojosa; el director general d'Ocupació, Llorenç Pou; el director general de Formació Professional, Antoni Baos; el representant de CCOO, Gustavo Magro; Maria Àngels Fuster Riera, coordinadora de la formació professional bàsica a l'IES Manacor; Miquel Barceló Miró, Cap d'estudis de Cicles Formatius de l'IES Porto Cristo; i Francisca Maria Mut, Cap d'estudis de Cicles Formatius de l'IES Mossèn Alcover, han presentat aquest dimarts les activitats d'aquest esdeveniment.

La Fira, impulsada per l'Ajuntament de Manacor, enguany fa una passa més enllà i inclou centres formatius d'arreu de la comarca: l'IES Manacor – Politècnic Llevant, l'IES Mossèn Alcover, l'IES Porto Cristo, l'IES Llorenç Garcies i Font d'Artà, l'IES Capdepera, l'IES Puig de sa Font de Son Servera, l'IES Es Lledoner i el CC Sant Alfons de Felanitx, l'IES Felanitx i l'IES Llucmajor.

Hinojosa ha explicat que es tracta d'una fira «millorada respecte de la primera edició de l'any passat, tant del vessant formatiu com del vessant d'ocupació. Manacor es vol consolidar com a capital de comarca en termes de Formació Professional; es tracta de créixer pel que fa al nombre de les famílies professionals perquè els joves tenguin més oferta formativa a l'hora de poder decidir el seu futur professional», ha afegit.

Per la seva banda, el batle ha apuntat que «si feim feina conjuntament per decidir quina és l'oferta formativa que poden triar els joves, decidim el model econòmic i el teixit productiu que volem per a la nostra terra». Oliver ha avançat que «possiblement estem parlant d'haver de tenir un nou centre educatiu a la zona a mitjà termini».

Les ofertes de feina es poden consultar en aquest enllaç.