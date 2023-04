Es reactiva la promoció de luxe de Can Mas, a Bunyola

L'organització ecologista GOB ha tornat a presentar un escrit davant de l'Ajuntament de Bunyola per a sol·licitar tota la documentació relativa a la reactivació de les obres de la promoció de luxe de Can Mas, segons ha informat aquest dimarts l'associació en un comunicat.

«No entenem com poden reactivar-se unes obres en un solar que no disposa dels serveis urbanístics necessaris, i sense haver resolt les qüestions que varen justificar la paralització de les obres per part de l'Ajuntament per motius per declaració de lesivitat, és a dir, perquè hi havia motius per considerar la llicència lesiva per a l'interès públic», han manifestat els ecologistes.

Al juliol de 2019 l'organització ecologista ja va sol·licitar l'accés a l'expedient municipal de les obres previstes a Can Mas per a la construcció de 36 habitatges, 45 places d'aparcament i una piscina, i després d'obtenir la documentació, va presentar un escrit sol·licitant la nul·litat de la llicència municipal i la paralització de les obres.

Aquesta petició va estar motivada principalment per la vulneració de dues normes. D'una banda, el «coneixement singular de la ubicació de les obres i, per tant, de l'impacte visual en el paisatge de què parla l'article 68 de la Llei d'Urbanisme de les Illes Balears (LUIB), d'aplicació directa». D'altra banda, el coneixement que l'informe jurídic necessari per a poder atorgar la llicència ha de ser emès per un funcionari, cosa que indiquen «que no era el cas».

Arran de l'escrit del GOB, han indicat, l'Ajuntament de Bunyola va declarar l'inici de la revisió d'ofici i la suspensió de l'execució de la llicència per declaració de lesivitat i va acordar demanar informe al Consell Consultiu i al Consell de Mallorca, però mesos després, el juliol del 2022, el GOB ha explicat que va rebre la notificació del Consistori que havia declarat, el novembre del 2021, la caducitat de l'expedient.

A més d'això, també varen tenir coneixement que el promotor havia presentat modificacions al projecte, que disposaven d'un informe tècnic i jurídic favorable, i que, per tant, es podrien reiniciar les obres.

Davant aquests fets, l'organització ecologista critica que l'informe de l'arquitecte «no informa en cap cas sobre si la parcel·la té la condició legal del solar», és a dir, si disposa de la totalitat dels serveis urbanístics suficients per a garantir serveis nous habitatges que exigeix la LUIB per a atorgar la llicència.

«Se sap que aquest solar no disposa ni d'aigua, ni de connexió al clavegueram ni, sobretot, d'accés rodat. Per aquest motiu no entenem com es poden reprendre les obres», han censurat.

Per aquests motius, el GOB, com a part interessada en l'expedient, ha sol·licitat tota la documentació relativa a lexpedient de revisió d'ofici, l'accés als informes rebuts i un escrit de l'arquitecte municipal que certifiqui si es té la totalitat dels serveis urbanístics que exigeix la LUIB abans de continuar les obres, «d'aquests habitatges de luxe atorgats sobre la base d'unes normes subsidiàries obsoletes aprovades el 1978».

Així mateix, sol·liciten un informe que determini si aquest urbanitzable no va quedar afectat pel Decret llei 9/2020 de 25 de maig de mesures urgents de protecció del territori de les Balears.