L'Ajuntament de Manacor publica el tercer volum de 'Qüestions de llengua'

El Servei Lingüístic de l'Ajuntament de Manacor ha anunciat aquest divendres la publicació del tercer volum del recull de les 'Qüestions de llengua'. Divendres que ve en tendrà lloc la presentació, al molí d'En Beió a les 19h, emmarcada en la Setmana del Llibre que organitza l'Ajuntament de Manacor.

El projecte va néixer amb la intenció de generar «uns microespais de divulgació lingüística», amb indicacions molt breus que poden ajudar a resoldre dubtes lingüístics o per simple curiositat. Les qüestions sorgiren amb la intenció de prevenir els errors més freqüents detectats en les correccions municipals que arribaven al Servei Lingüístic de l'Ajuntament de Manacor.

Així, a partir del 3 de juliol de 2012, es va començar a enviar una recomanació cada setmana a tot el personal de l'Ajuntament, mitjançant correu electrònic. L'any següent, aquestes qüestions es continuaven elaborant però, a més a més, es feien públiques. Segons explica l'Ajuntament, «n’hi havia bastants que feien referència a l'àmbit administratiu, però la majoria eren qüestions generals, interessants i útils no tan sols per als treballadors de l'Ajuntament sinó per a tota la ciutadania».

L’any 2016 s’arribà al centenar de qüestions, per la qual cosa es decidí ajuntar-les en una publicació en paper. Així, es va encetar una col·lecció, que aquesta primavera assoleix la tercera edició.