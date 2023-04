Cladera fa una crida a preservar la cultura popular en el tradicional pancaritat a l'ermita de Crestatx

Els poblers i pobleres han celebrat aquest dimarts el seu tradicional pancaritat a l'ermita de Crestatx. La festivitat s'ha iniciat amb el tradicional repic de campanes a l'església parroquial de sa Pobla, on ha sortit la patrona Santa Margalida en romiatge fins a Crestatx, acompanyada per la música dels xeremiers. A l'ermita s'ha duit a terme la missa solemne i, posteriorment, una mostra de cançons de treball al camp i el tradicional dinar popular.

Hi ha participat la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i ha destacat que és «una tradició molt arrelada i sentida per tots els poblers i pobleres, oberta a tothom de Mallorca que hi vulgui venir i una mostra més de la riquesa de la nostra cultura popular, que hem de preservar i seguir passant de generació a generació» ha expressat Cladera.

«Aquesta festa torna cada vegada més gran, des dels més joves als més majors», ha afegit la presidenta del Consell. A l'esdeveniment també hi han assistit la presidenta del Govern, Francina Armengol, i el batle de sa Pobla, Llorenç Gelabert, entre altres representants institucionals.