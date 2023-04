La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, ha inaugurat aquest diumenge, a Manacor, un mural d’homenatge a les dones perleres de Manacor. Es tracta d’una iniciativa emmarcada dins els actes del 8M i de celebració dels quaranta anys de l’Estatut d’autonomia.

L’obra, 'Dones perleres', de l’artista Carolina Adán, recrea l’escena d’una dona en blanc i negre treballant amb perles. Aquest 8M també s’ha apostat per l’art i la cultura com a expressió de reivindicació, i és per això que a partir d’ara es podrà gaudir d’aquesta intervenció artística que s’ha situat a l’IES Mossèn Alcover de Manacor.

La consellera Garrido ha reivindicat que «la indústria de les perles els hi deu molt a les dones d’aquest municipi i aquest mural és un homenatge perquè se’ls reconegui la seva tasca i perduri en la memòria de tots i totes. Gràcies per la vostra feina que ha donat nom a Manacor».

L’autora de l’obra ha explicat que l’obra representa «les 5.000 dones que feien feina a la fàbrica i també les dones anònimes que filaven perles a casa seva».

A l’acte, també hi ha assistit una representació de dones perleres; la directora de l’IB-Dona, Maria Duran; la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Manacor, Carme Gomila; el regidor d’Esports, Artur Aguiló; la regidora de Comerç, Turisme i Hisenda, Maria Antònia Truyols i la presidenta de Dones de Llevant, Antònia Matamalas.

Concretament, per a aquest 8M, s’han triat cinc professions que representen les dones treballadores d’aquestes illes. A Mallorca, les dones sabateres, a Inca, i les perleres, a Manacor; a Eivissa, les cambreres de pisos; a Formentera, les dones pageses, i a Menorca, les dones cosidores d’avarques, a Maó.