Gloria Ferrari (El Pi) presenta la seva candidatura a la batlia d'Inca

Gloria Ferrari ha estat elegida com a candidata d'El Pi-Proposta per les Illes a la batlia d'Inca. Aquesta és la primera vegada que Ferrari es presenta a unes eleccions i ho fa «per aportar idees noves i renovades. «Des de petita he tengut curiositat per la política i tenc clar que he de fer feina per a millorar Inca», ha assegurat.

«Sempre m'ha agradat l'administració i la gestió pública. Ja de petita vaig encaminar els meus estudis en això: dedicar-me a l'administració i a l'assessoria, sempre vinculada al món polític», ha explicat Ferrari al seu discurs de presentació d'aquest divendres.

«Tenc molts referents polítics a la meva família: el meu padrí va ser batle molts d'anys -Antoni Pons-, i més recentment la meva tia Lina Pons és diputada al Parlament. Els tenc com a referents, però vull marcar el meu perfil propi», ha assegurat. A més, Ferrari està fent feina per crear una llista totalment renovada, amb cares joves i amb perfils de sectors diferents.

«Inca necessita millores: més neteja, més seguretat i agilitzar els processos burocràtics», ha insistit Ferrari. «El que puc assegurar és que si soc batlessa d'Inca vull escoltar els inquers, les associacions, les empreses, els comerços... Inca és la seva gent, els seus comerciants, i tots mereixen ser escoltats», ha afirmat. «Vull que torni l'orgull inquer, perquè jo em sent orgullosa de ser inquera», ha sentenciat.

Durant la presentació, Ferrari ha estat acompanyada pels candidats d'El Pi al Govern de les Illes Balears i al Consell de Mallorca, Josep Melià i Antoni Salas, pel president del partit, Tolo Gili, i altres membres de la formació.