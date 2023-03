[VÍDEO] Posen en marxa 'Apadrina un tub', una campanya de mecenatge per a restaurar l'orgue parroquial de Sant Bartomeu

La comunitat de Cristians de la Vall de Sóller ha posat en marxa una campanya de mecenatge per a la restauració de l’orgue parroquial de Sant Bartomeu. «L'òrgan requereix un repàs a fons per rehabilitar-lo. Aquestes tasques han estat confiades a l'organer Natalie Grenzing i el seu equip», han explicat.

D’aquest orgue es troben dates de 1498, il·lustres mestres orgueners han treballat per a la Parròquia de Sóller construint, reformant i tornant a construir novament l’orgue de la Parròquia, entre d’altes Gaspar Roig, Guillem Barrera, els Germans Damià i Sebastià Caymari, Lluis Navarro, Mateu Bosch, Ludwig Scherrer, Julià Munar i Porta i Guinart fins que es realitzaren obres a l’Església, l’instrument que hi havia va ser desmuntat per a ser traslladat a un nou espai, suprimint-se la cadireta.

​Ja en el nou emplaçament sobre la tribuna del cor, amb el que restava de l’orgue anterior es va demanar una reforma a l’empresa d’Amezúa & Cia, la darrera actuació fou realitzada per Pere Reynés l’any 2000.

​L’orgue actual manté l’estètica dels mobles de Ludwig Scherrer, tot i que en el seu interior ha estat tant canviat que no resta res d’aquest orguener.

«​És perfecte per a dur a terme l'acompanyament musical de la litúrgia i per a la realització de concerts. Un espai tan emblemàtic com la Parròquia de Sant Bartomeu i amb una vida parroquial tan intensa mereix un orgue de primer nivell que permeti gaudir d'una experiència musical més profunda a totes les celebracions», expliquen els Cristians de la Vall de Sóller.

'Apadrina un tub'

La campanya de mecenatge consisteix en l'apadrinament de tubs de l'orgue parroquial. Els preus de l’apadrinament son: Flauta 50€, Trompeta 150€, Tub Greu 250€, Tub de Façana 500€.

Aquelles persones que col·laborin amb una aportació de 50 euros o superior podran gaudir dels beneficis següents:

- Certificat d'apadrinament que n'acredita la donació.

- Inscripció del seu nom (o el de la persona que desitgin) a la placa commemorativa situada a la Cripta.

- Participació a l'acte d'agraïment als padrins: visita guiada a l’església parroquial, explicació sobre l'orgue.