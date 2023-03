Manacor reconeix la tasca de l'equip tècnic que fa feina a les excavacions de Son Coletes

L'Ajuntament de Manacor ha agraït públicament la tasca de l'equip tècnic que fa feina a les excavacions de Son Coletes pel rigor, la professionalitat i l'eficàcia demostrats al llarg de les tres fases en el marc dels Plans de Fosses del Govern.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha visitat aquest dimecres el cementeri amb l'objectiu de compartir la satisfacció per les darreres troballes que sumen 20 restes mortals a la vuitantena de cossos que s'havien recuperat fins ara. Els treballs d'excavació i exhumació han permès trobar restes de 20 cossos més, tres dels quals corresponen a dones. El coordinador de les excavacions de Son Coletes, Cesc Busquets, ha assegurat que queden encara «molts de mesos de feina per endavant» per a poder identificar les restes, una tasca que caldrà fer-se al País Basc i a Barcelona.

Fins ara, i al llarg de les tres fases, s'han localitzat deu cossos de dona al cementeri de Son Coletes, el que representa el nombre més gran de dones víctimes de la repressió franquista a les Illes Balears. Així com ha informat l'Executiu aquest dimecres, els investigadors fan feina sobre la hipòtesi que les restes de les darreres tres dones localitzades puguin correspondre a tres de les cinc infermeres de l’expedició del capità Alberto Bayo, que foren executades a Mallorca el 5 de setembre de 1936.

«Ens trobam davant el centre de repressió més important de Mallorca», ha assegurat el batle, Miquel Oliver, qui també ha tornat a agrair públicament la tasca del Comitè de Son Coletes «perquè tot i que no han estat ells els que han picat la terra, són els qui han mantingut viva la flama de la memòria durant dècades».