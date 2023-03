El Pi rebutja el projecte de tren-tram per damunt del passeig del Ferrocarril de Manacor

El Pi-Manacor ha rebutjat aquest dissabte el traçat plantejat pel Govern i l'Ajuntament de Manacor en relació amb el tren de Llevant. La formació aposta pel manteniment del passeig del Ferrocarril i que el tren en cap cas passi pel mig de la ciutat. «Estam a favor del tren. Ara bé, no podem acceptar que d'alguna manera xapi una de les vies amb més afluència de cotxes», ha declarat la candidata a la batlia de Manacor, Marga Fons.

Així mateix, Fons ha assegurat que El Pi Manacor aposta per mantenir l'estació actual, que el tren vagi per defora de la ciutat i ha apostat per una nova aturada a l'Hospital de Manacor. «A dia d'avui no hi ha mitjans suficients de transport per les quasi tres mil persones que acudeixen a l'Hospital diàriament. L'accés al centre sanitari hauria de ser una prioritat», ha destacat Fons.

A la reducció del passeig del Ferrocarril se li han de sumar les restriccions de mobilitat pel centre de la ciutat que provocaran «encara més congestió i embossos en les hores punta». «Tots els cotxes que venen de Porto Cristo en direcció a Palma o Inca es trobaran en un embut. Demanam que reconsiderin el traçat pel bé de tots els veïnats i veïnades del municipi», ha assegurat la candidata.

Amb tot, Fons ha finalitzat la seva intervenció indicant que «si el Govern i l'Ajuntament s'encaparroten en fer-lo passar pel centre, l'única solució és que vagi soterrat. L'alternativa del Pi, és que vagi per fora de la ciutat. Això, fa el tren més eficient perquè no obliga que els usuaris hagin de canviar de tren. La proposta del Govern és una idea romàntica de grans ciutats i que difícilment és aplicable a Manacor».