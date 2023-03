Continua la preocupació pel segon cable elèctric d’interconnexió Península-Mallorca

En ple debat social sobre el segon cable elèctric d’interconnexió Península-Mallorca, al pròxim plenari del 13 de març Podem Alcúdia presentarà dues mocions relacionades amb aquest tema.

Abans que acabi aquest mes, el Govern iniciarà la modificació d’aspectes puntuals dels plans de desenvolupament de la planificació de la xarxa de transport d’energia elèctrica 2021-2026, d’acord amb el que es preveu als punts 1 a 3 de l’article 21 del Real Decret-Llei 20/2022 de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma (BOE núm. 311 de 28/12/2022).

Sobre això, Podem Alcúdia considera que és «necessari obrir una encletxa perquè aquesta modificació a aprovar pel Consell de Ministres permeti reconsiderar la previsió de l’entrada d’aquest segon cable per la Badia de Pollença (t.m d’Alcúdia), prenent en consideració la possibilitat d’optar per l’alternativa 0». A més, volen que es tengui en compte el contingut de l’informe de la Comissió Balear de Medi Ambient del Govern que proposa una sèrie d’alternatives que no consta que s’hagin estudiat per part del Ministeri.

Per tot això, sol·liciten una reunió de la comissió informativa a nivell municipal i que es convidi a assistir a la Presidència i Vicepresidència del Govern, als consellers de Transició Energètica i al de Medi Ambient i Territori, i també convidar la Plataforma VAAC (veïns afectats pel cable elèctric) i el GOB. A més, consideren també necessari sol·licitar al Consell de Ministres que prengui en consideració els punts citats anteriorment.

L’Ajuntament d’Alcúdia va interposar recurs contenciós administratiu contra l’Acord del Consell de Ministres que aprovarà la planificació de la xarxa de transport d’energia elèctrica 2026. La segona moció insta l’equip de govern a celebrar una comissió informativa (convidant també el GOB i la VAAC) a la qual assisteixi el lletrat que porta la defensa jurídica de l’Ajuntament com a part recurrent perquè expliqui quina és l’estratègia i pretensions plantejades davant el Tribunal Suprem espanyol.

Paral·lelament, aquest dissabte a les 18 hores a la Casa de Cultura, Podem Alcúdia organitza una taula redona amb el tema 'Transició Energètica i Canvi Climàtic a les Illes Balears' que comptarà amb la presència de Pau de Vílchez (professor de la UIB i president del Comitè d’Experts per a la Transició Energètica i el Canvi Climàtic), Magdalena Aloy, (membre de la plataforma VAAC) i Margalida Ramis (representant del grup ecologista GOB).