Denuncien que els restaurants alcudiencs han avançat la temporada turística i ja usurpen espai públic

Usuaris de Twitter han denunciat que Alcúdia, encara en ple hivern i sense pràcticament afluència de turistes, ja s'està preparant per la temporada turística. Denuncien que, en un context de temps imprevisible, com adverteix el temporal Juliette, el consistori municipal i els establiments privats ja estan adoptant actituds pròpies dels excessos estiuencs.

La denúncia comença arran de l'anunci de l'Ajuntament d'avançar un mes i mig l'inici de la temporada turística amb una campanya de neteja intensa als carrers del poble. Això, segons denuncien els habitants del poble, ha propiciat la pràctica habitual dels establiments d'hosteleria de col·locar terrasses a la via pública, usurpant fins cinc metres de plaça.

A parer seu, això suposa una «situació esperpèntica» i demostra la «forma que tenen els consistoris de donar peu a tot el sector privat i abandonar el públic». Reclamen que l'Ajuntament, en lloc d'afavorir que els locals de restauració facin i desfacin al seu antull, malgrat que encara no hi hagi afluència de clients que pugui justificar-ho, vetlli pels interessos de la ciutadania.

Terrasses noves, terrasses constants i terrasses preparades. Enguany, l'avanç de la temporada turística, per mor de dues setmanes de sol a finals de febrer, ha provocat aquestes imatges pírriques. Ja ens ocupen l'espai públic i encara no hi tenen ni els clients. pic.twitter.com/mRKCghRu9x