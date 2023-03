Alaró ret homenatge a les primeres mestres amb una exposició

El Centre Cultural de Son Tugores acollirà des d'aquest dissabte a migdia l'exposició 'Pioneres de l'Educació. Dones mestres a Alaró'.

Es tracta d'una mostra que recull biografies, fotografies i dades sobre l'ensenyament al poble d'Alaró a càrrec de dones, una tasca a la qual no es donà rellevància fins l'arribada de la democràcia.

Un dels aspectes curiosos de la mostra és que s'ha reconstruït una aula antiga en la qual, a més de bancs, mapes i pissarres, es mostraran imatges d'antics grups d'escolars alaroners i estris que s'empraven fa mig segle i més a les aules.

L'organització va a càrrec de l'entitat d'Al Rum, l'Ajuntament l'Alaró i el Casal de Son Tugores i la mostra estarà oberta fins al 15 d'abril.

Els socis d'Al Rum Marçal Isern, Catalina Mas, Andreu Mateu i Joan Riera, han treballat, conjuntament amb Llorenç Perelló, Pilar Colomar i Inoa Ferrer, en la recerca de la informació i els materials exposats.

Han participat en aquesta mostra antigues mestres alaroneres o els seus familiars com Joana Pol, Maria Gelabert, Antònia Oliver, Margalida Pons, Catalina Terrassa, Catalina Ferrer... Així mateix s'ha comptat amb la col·laboració del Museu de l'Educació de les Illes Balears i el patrocini del Pacte d'Estat Contra la Violència de Gènere.

El batle, Llorenç Perelló, ha destacat que aquesta exposició «posa en valor la valenta tasca que realitzaren aquestes primeres dones que entraren en el món de l'educació i que obriren pas a la dona en altres sectors professionals».

Segons Perelló, aquestes dones «eren vertaderes feministes de l'època i varen fer molt no només per la igualtat de drets i per l'educació dels joves sinó perquè aquesta educació fos universal i estigués a l'abast de tots els nins i nines».