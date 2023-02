Inca ret homenatge a Llorenç Beltran Salvà 'Es Barbó', afusellat l'any 1937

Amb el títol 'Inca té memòria', l’Ajuntament d’Inca ha impulsat, un any més, un programa d’actes orientats a recuperar i difondre la memòria de la ciutat.

En el marc d’aquesta iniciativa, aquest divendres, 24 de febrer, s'han fet dos actes al Claustre de Sant Domingo per a posar fi a aquesta setmana completa dedicada a la memòria democràtica. En primer lloc, a les 19 hores a la sala de vidre, s'ha inaugurat l’exposició 'Llorenç Beltran Salvà (1873-1937)'. Es podrà visitar de dilluns a divendres, de 16 a 20 hores; i els dissabtes, de 10 a 13 hores.

Poc després, s'ha fet un acte d'homenatge a Llorenç Beltran 'Es Barbó' al Memorial de l’Oblit. La regidora de Memòria Democràtica d'Inca, Alice Weber, ha remarcat que «el Memorial d'aquest any està dedicat al mal que varen patir els qui varen lluitar per la llibertat d'expressió. Molts varen acabar assassinats, com és el cas de Llorenç Beltran».

Llorenç Beltran, a qui anomenaven 'Es Barbó' pel seu ofici de barber, tenia una forta ideologia humanista amb idees properes a l'anarquisme i l'anticlericalisme, com han explicat a l'acte. Gran seguidor del Constància i membre fundador de la societat 'La Juventud', Beltran era corresponsal d'Inca de la revista 'Foch i Fum'.

A l'any 1936, acusat d'anarquista, sindicalista i anticlerical, va ser empresonat a Can Mir i afusellat l'any següent al cementeri d'Inca.