Més per Menorca i Esquerra de Menorca-IU denuncien la inoperància del PP d'Alaior per haver deixat deteriorar Es Polvorí

La coalició municipal formada per Més per Menorca i Esquerra de Menorca-IU ha demanat explicacions a l'equip de govern d'Alaior «per haver mentit a la ciutadania» amb la gestió d'Es Polvorí.

En dates prèvies a les eleccions de 2019, el PP va anunciar la cessió gratuïta d'Es Polvorí per part del Ministeri de Defensa a l'Ajuntament, així com la posterior rehabilitació de les bateries per a construir-hi un alberg juvenil.

La coalició ha reivindicat que aquest espai «fa anys que hauria de ser propietat de tots els alaiorencs i alaiorenques i s'hauria d'haver adequat com a zona natural per a passejar, anar amb bicicleta o realitzar-hi altres activitats socials». En canvi, denuncien que en aquests quatre anys «no s'ha fet res, ni s'ha tramitat la cessió ni s'ha adequat la zona, deixant perdre una oportunitat excel·lent per al municipi».

«No oblidem que el Partit Popular té la responsabilitat de Govern des de 2011, per tant, que han disposat de dotze anys per a resoldre aquest tema». En conseqüència, des de la coalició exigeixen a l'equip de govern «depurar responsabilitats per aquesta inoperància dels responsables polítics, que no només no han fet la seva feina, sinó que han enganyat a tots els vesins i vesines d'Alaior».

Més per Menorca i Esquerra de Menorca-IU acusen el Partit Popular d'haver abandonat Es Polvorí i ho assenyalen com una mostra més de la deixadesa de la gestió municipal per part de l'equip de govern. «El Partit Popular, de forma reiterada, quan arriben eleccions comença a vendre fum per enganyar els ciutadans del nostre municipi i aconseguir vots a partir de falses promeses que mai es compleixen».