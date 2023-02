Inca commemora el 8M amb un programa d’activitats ben complet

Un any més, l'Ajuntament d'Inca commemora el Dia Internacional de la Dona, que se celebra el 8 de març, amb un ampli programa d'actes. Les activitats començaran el dilluns 27 de febrer i s'allargaran fins al 27 d'abril. Així ho ha explicat la regidora d'Igualtat, Antònia Maria Sabater, en la presentació de la programació especial del 8M, que ha realitzat conjuntament amb el batle d'Inca, Virgilio Moreno; la tècnica d'Igualtat del consistori, Anna Gómez; entitats col·laborades i altres membres del consistori.

La programació inclou més de quinze activitats, amb la finalitat de reivindicar una igualtat real i efectiva entre dones i homes i promoure l'eliminació de la discriminació per raons de gènere. «Com cada any, ja tornam a ser al 8 de març i des de l'Ajuntament d'Inca reivindicam la igualtat amb una sèrie d'actes. Enguany, entre d'altres, tenim un homenatge amb un mural a les dones sabateres, a part de diferents tallers i performances al Museu del Calçat i de la Indústria. Com a novetat, podem destacar un correfoc a càrrec de Bruixes de Mallorca i la Marxa per la Dona Escolar, on participen totes les escoles; a part de la Marxa per la Dona que ja és un clàssic a Inca», explica la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament d'Inca.

Així doncs, després de la inauguració del 27 de febrer a les 17 hores a l'avinguda del Tren del mural de Margalida Vinyes que patrocina IBDona; dissabte 4 de març el Museu del Calçat i la Indústria acollirà el taller de ceràmica 'Peus de fang', a càrrec de Bàrbara Juan. Durarà d'11 a 13.30 hores i cal inscripció prèvia.

Diumenge 5 de març, a partir de les 10 hores, la Plaça de Mallorca acollirà el 3 x 3 Dia de la Dona de bàsquet. Aquesta activitat l'organitza el Sastre sports 23 i també fa falta apuntar-s'hi prèviament. A les 19 hores del mateix dia, el Teatre Principal d'Inca inaugura el 'Mes Indomable', amb una àmplia programació reivindicativa.

Seguidament, dimarts 7 de març a les 19 hores el Museu del Calçat i la Indústria serà la seu de la performance 'Dones que trepitgen fort', a càrrec de Maria Uribe. Acte seguit, a les 20 hores, hi haurà el teatre experimental 'Les deesses que hi ha en mi', amb Anna Berenguer i Sara Sánchez, i amb els textos de Sara Rivera.

El mateix 8 de març a les 9 hores, les xarxes socials de l'Ajuntament d'Inca emetran el vídeo reivindicatiu '8M No controles', a càrrec del Casal de Joves sa Fàbrica. Llavors, de 10 a 12 hores, pels carrers d'Inca hi haurà la marxa per la Dona Escolar. A més a més, aquest dia es durà a terme la tradicional penjada de la banderola a la façana de l'Ajuntament i la lectura del manifest a càrrec de CCOO. Per a tancar el 8M, a les 19 hores a la Plaça d'Espanya, tendrà lloc el concert 'Amb veu de Dona', a càrrec del Cor de Dones de Sant Francesc d'Inca.

Després, el dissabte 11 de març de 10 a 12 hores, a l'Espai de Dones d'Inca hi haurà el mercadet solidari per a l'impuls del projecte Coco March. Com cada any, un dels plats forts serà la Marxa per la Dona, a partir de les 16 hores pels carrers de la ciutat.

Una setmana més tard, el dissabte 18 de març a les 20 hores, el Teatre Principal d'Inca tendrà una nova cita del 'Mes Indomable'.

Finalment, del 16 al 27 d'abril l'Espai de Dones Inca serà la seu del programa 'Més que un cos i una talla, descobreix la teva bellesa interior', a càrrec de Coco March.

El programa complet del Dia Internacional de la Dona es pot consultar a la web de l'Ajuntament d'Inca.