Manacor reclama a la DGT que es pugin fer tots els exàmens de conduir a la capital llevantina

L'Ajuntament de Manacor, juntament amb altres actors del municipi, reclama que la Direcció General de Trànsit espanyola autoritzi l'habilitació dels serveis públics necessaris per a l'obtenció dels diferents permisos de conduir. En concret, demana que els examinands puguin sotmetre's a la capital de la comarca, sense haver-se de desplaçar a Palma, proves teòriques, exàmens pràctics en circuit tancat, exàmens de circulació, i diversos tràmits administratius presencials.

L'Ajuntament de Manacor recull el testimoni del Comitè Carnets de conduir a Manacor, impulsor d'aquesta iniciativa, que fa 30 anys que va iniciar aquesta reivindicació. «Aquesta no és una reivindicació nova, sinó que hi ha anys de feina a darrere, la voluntat ferma d'avançar cap a la descentralització fan que l'Ajuntament de Manacor encapçali aquesta demanda a l'administració de l'Estat en favor dels ciutadans», ha assegurat el batle de Manacor, Miquel Oliver, en una roda de premsa aquest dimecres.

L’autorització de Manacor com a centre desplaçat beneficiaria no només els ciutadans de Manacor, sinó també els de fins a 15 municipis de la comarca del Llevant, del Pla i del Migjorn, que sumen més de 100.000 persones. Aquesta iniciativa evitaria desplaçaments innecessaris a la capital mallorquina, amb el conseqüent estalvi econòmic i reducció d'emissios de gasos d'efecte hivernacle. Des de l'ajuntament indiquen també que aquesta descentralització podria servir per a incentivar l'activitat econòmica de Manacor.

A més, segons el representant del Comitè Carnet de conduir a Manacor i expert en seguretat viària, Antoni Cànovas, Manacor disposa de vies urbanes semblants a les zones d’exàmens de Palma. «Fins i tot en alguns aspectes té millor infraestructura que Palma, ja que Manacor disposa de moltes carreteres de doble sentit, que és on es concentra més del 80% de les morts en els accidents de trànsit», ha afirmat, tot comparant també Manacor amb les capitals de Menorca i d'Eivissa.

És per això que l’Ajuntament de Manacor presentarà al ple municipal del proper mes de març una moció conjunta que recollirà aquesta reivindicació. Així mateix, l’Ajuntament de Manacor ja ha fet arribar als municipis veïns la iniciativa i l’objectiu és que els respectius plens municipals també s'hi sumin.