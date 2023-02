'Benvinguda', el projecte de Manacor que acosta el català i la cultura pròpia als nouvinguts

El projecte 'Benvinguda' és un projecte conjunt dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Manacor i de l’Escola Municipal de Mallorquí que se centra en l’ensenyament de llengua i cultura catalanes per a persones nouvingudes que han vengut a viure a Manacor. Aquest curs arrencà l’any 2020 amb l’objectiu de participar activament en la integració dels nouvinguts acostant-los la llengua, l’entorn i els fets culturals del municipi de Manacor. L’edició d’enguany ha començat aquesta setmana.

Durant el mes de gener de 2023, prop de quaranta famílies estrangeres acabades d’arribar al municipi s’han adreçat als Serveis Socials de Manacor sol·licitant informació i orientació. L’arribada constant de persones procedents d’altres cultures al municipi posa el repte a l’Ajuntament de Manacor d’acostar la nostra llengua així com també d’acollir aquests nous veïnats per tal que la seva integració sigui més ràpida i fàcil.

El projecte 'Benvinguda' va néixer l’any 2020 per a proporcionar les eines i recursos per poder apropar el català i la cultura local a les persones nouvingudes i la novetat d’enguany, respecte de les edicions anteriors és l’ampliació del nombre d’hores dels cursos, que passen de 32 a 48 h, així com l’estructuració dels continguts en mòduls de 12 hores cada un. Aquesta organització en mòduls permetrà incorporar alumnat des del moment en què arriben al municipi sense haver d’esperar a l’inici d’un curs nou. Una altra novetat significativa és que la darrera sessió de cada mòdul serà impartida per educadors socials de l’Ajuntament de Manacor i anirà encaminada a proporcionar estratègies a l’alumnat a partir dels seus dubtes i inquietuds pel que fa a la realització de tràmits burocràtics.

Pel que fa als continguts, es tracta d’un curs que pretén introduir les persones nouvingudes en les activitats i accions comunicatives bàsiques de la vida quotidiana. Així mateix, pretén també posar al seu abast recursos públics com ara la biblioteca, el Centre d’Adults, les associacions de famílies de les escoles, l’espai familiar; també el funcionament de la recollida selectiva d’escombraries i el punt verd, el funcionament del centre de salut i de l’hospital, etcètera. El curs també presenta la vida a Manacor: la plaça de les verdures, els principals comerços o la gastronomia, les festes populars i l’oferta cultural del municipi, com ara la música, el teatre o el cinema.

Es facilitarà un certificat d’assistència a aquelles persones que han assistit a un 80% de les classes.