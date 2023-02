Arriba la I Fira de l’ocupació del Pla de Mallorca

La I Fira de l’ocupació del Pla de Mallorca tendrà lloc dimarts, 21 de febrer, al Teatre de Petra de 10 h a 14 hores.

Es tracta d'un espai de trobada entre les empreses que cerquen treballadors i persones desocupades o en millora d'ocupació i alhora s’hi poden trobar recursos, eines, estratègies i propostes formatives per a la millora de l'ocupació en el Pla de Mallorca.

Des del Departament de Promoció Econòmica de la Mancomunitat del Pla de Mallorca es du a terme aquesta iniciativa sorgida de la Taula de Formació, Ocupació i Empresa que reuneix més de 20 entitats que es varen comprometre a treballar de manera conjunta per a desenvolupar iniciatives generadores d’ocupació de qualitat.

El programa de conferències i tallers consta de les següents propostes:

A les 10 hores hi haurà la inauguració oficial a càrrec de la presidenta de la Mancomunitat del Pla de Mallorca que estarà acompanyada d’alguns batles i batlesses de la Corporació.

A les 10.30 hores tendrà lloc el taller 'Planificació creativa amb mapes mentals: el meu futur professional' En aquest taller es podrà conèixer de manera pràctica com utilitzar les eines mapes mentals i diagrama d’interrelacions per planificar de manera individual el futur propi professional, tant de qui comença con de qui se’l replanteja. Serà a càrrec de l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears.

A les 11.40 hores hi haurà la conferència sobre cap a on va el mercat del treball amb l’exposició que té per títol 'Les professions del futur' a càrrec de la Fundació Bit.

A les 12.50 hores 'Qui fa aquesta feina? Estereotips de gènere'. L’exposició serà a càrrec de CCOO i hi participarà un home que treballa en una professió feminitzada i una dona que treballa en una professió masculinitzada.

A les 11 hores tendrà lloc el taller 'Competències digitals bàsiques per la cerca de feina amb el teu smartphone'. Taller per donar a conèixer algunes de les possibilitats que tenen les persones demandants de feina en els processos laboral utilitzant les aplicacions dels mòbils. Anirà a càrrec del SOIB.

A les 12 hores tendrà lloc la conferencia 'Acredita’t. Si fas una feina, però no tens una formació que ho acredita. Ara és el moment'. A càrrec de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears.

A les 12,45 hores hi haurà la conferencia sobre 'La producció agrària com a opció laboral' A càrrec d’APAEMA (Agrupació de producció agrària ecològica).

La Mancomunitat Pla de Mallorca està formada per 14 municipis, la majoria amb poblacions inferiors a 5.000 habitants, a excepció d’Algaida i Porreres. En conjunt estam parlant de 41.201 habitants, amb dades de l’IBESTAT de 2021. La Fira parteix d’aquesta realitat i no és comparable a altres que abracen tot el territori de Mallorca o les Illes Balears.

L’objectiu de la Fira, a més de relacionar empreses i persones demandants d’ocupació o en millora d’ocupació, és presentar el Pla de Mallorca com una terra d’oportunitats, i que la iniciativa serveixi per a retenir talent i donar a conèixer que el Pla de Mallorca a més de paisatge rural i patrimoni cultural, té un teixit empresarial que genera ocupació i riquesa a Mallorca. Al mateix temps, generar ocupació en el Pla de Mallorca suposa incidir sobre la mobilitat i per tant sobre la sostenibilitat, la qual cosa enllaça amb el projecte de sostenibilitat turística en destins que gestiona la Mancomunitat Pla de Mallorca i que ha rebut prop de 3 milions d’euros del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.