Podem Alcúdia alerta que l'aigua que se subministra al municipi «no és apta per al consum»

Podem Alcúdia ha emès un comunicat aquest dilluns advertint del risc que suposa per la salut dels veïnats que al municipi se subministri aigua «no apta per al consum», i ha recalcat la necessitat d'una empresa pública que es faci càrrec del servei.

La formació ha explicat que segons l'última anàlisi de control del Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum (SINAC), en la xarxa d'Alcanada la terbolesa de l'aigua és de 14.000 NTU, essent cinc el màxim permès.

Des de Podem han recordat que l'any 2020 van alertar l'Ajuntament que s'estava subministrant aigua no apta a la població i que la gestora no avisava d'aquest fet a través dels rebuts. La formació assegura que ja aleshores va sol·licitar que es redactés un nou reglament, que es realitzés un estudi de servei i que la gestió passés a mans públiques.

La formació ha lamentat que es deixi «l'aigua de tots en mans d'unes empreses privades que no garanteixen la qualitat ni són capaces d'avisar a la població quan no és apta per al consum» i han reiterat la seva aposta per la «remunicipalització del servei per a la gestió directa des de l'Ajuntament amb l'empresa pública municipal EMSA i no en règim de gestió privada per Acasa».