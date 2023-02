L'Ajuntament de Ses Salines destina 70.000 euros a la reconstrucció del parc infantil del pati de ses Escoles Velles

L'Ajuntament de Ses Salines ha licitat per 70.000 euros la reconstrucció del parc infantil del pati de ses Escoles Velles, popularment conegut com a 'barco pirata'.

El Consistori presidit pel batle Juan Rodríguez ha optat per desmantellar l'actual instal·lació i construir una nova pel fet que el cost de reparació dels diferents desperfectes que presenta actualment el parc era considerablement més alt que el que suposa adquirir-ne un altre completament nou.

L'actual 'barco pirata' es va instal·lar al pati de ses Escoles Velles fa ja uns 15 anys. No obstant això, a la primavera de 2022 el parc infantil va haver de clausurar-se a causa de tota una sèrie de desperfectes per a la reparació dels quals, a diferència d'ara, l'Ajuntament de Ses Salines no disposava de pressupost, ja que aquests treballs tenien un alt cost.

Per això, en lloc de reparar les instal·lacions, el Consistori ha optat per construir-ne un de totalment nou. El sòl que el circumda també serà reparat i comptarà amb una superfície de cautxú i gespa artificial.

El regidor Guillem Mas ha demanat disculpes als veïns de Ses Salines per la demora provocada per falta de pressupost, «ja que s'ha hagut d'esperar a l'aprovació dels comptes de 2023 per a disposar dels doblers necessaris per a afrontar la recuperació del parc».

Mas ha assenyalat que es tracta d'una inversió necessària que «es duu a terme en benefici dels nins que diàriament fan ús del pati de ses Escoles Velles, el parc infantil més concorregut del municipi».

El nou parc infantil del pati de ses Escoles Velles consta d'una gran estructura multijoc en forma de vaixell que disposa d'escala central de fàcil accés per a persones amb diversitat funcional amb baranes, tres escales de cordes d'escalada, dos rocòdroms, tres tobogans, 14 finestres, plataformes antilliscants a diferents altures, panells i elements interactius com a brúixola, prismàtic mariner, timó, dibuixos d'animals marins, etc. Així mateix, el material de tots els components facilita la neteja de grafitis i brutícia.