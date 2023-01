Inca llança 300.000 euros en bons de descompte per a reactivar el teixit productiu del municipi

L'Ajuntament d'Inca, a partir del 15 de febrer, posa en marxa la segona edició dels bons Reiniciam Inca per a la ciutadania. Aquesta iniciativa té com a objectiu servir per a potenciar el teixit productiu a la ciutat i el consum local. Una vegada acabat el període per a apuntar-se, un total de 140 empreses inqueres s'han inscrit a la iniciativa municipal; xifra que suposa un augment del 20% respecte a l'anterior convocatòria.

El batle d'Inca, Virgilio Moreno, i el president de la Cambra de Comerç de Mallorca, Eduardo Soriano, acompanyats de la regidora d'innovació i empresa, María José Fernández, han signat l'acord de col·laboració, mitjançant el qual la Cambra posa tota la infraestructura digital perquè la campanya sigui un èxit.

«Des de l'Ajuntament estam molt satisfets per poder posar en marxa, de nou, la campanya de bons comercials, una eina que, com a l'anterior edició, servirà per revitalitzar l'economia local», ha comentat Moreno. Per la seva banda, Soriano, ha agraït poder participar, un any més, en aquesta iniciativa que «contribueix a la dinamització dels comerços locals gràcies a la col·laboració publicoprivada».

Així, del 15 de febrer al 15 d'abril, els ciutadans podran accedir a un màxim de 4 bons de descompte que pot utilitzar a una única compra o establiment, o aplicar-los en compres o establiments adherits diferents, sempre que la compra tengui un valor mínim de trenta euros per cada bon. Cada bon de descompte té un valor de 15 €. En total es poden repartir 20.000 bons.

La primera fase, del 15 de febrer fins al 15 de març, serà exclusivament per a la gent empadronada a Inca. A partir del 16 de març fins a la finalització de la campanya estarà oberta a tots els ciutadans de les Illes Balears. La totalitat dels tràmits d'adhesió i formalització de tota l'operativa d'emissió, obtenció, aplicació, bescanvi, compensació i verificació dels bons de descompte es durà a terme a través de la plataforma tecnològica: www.incaciutat.com/bonsreiniciaminca.

«Mantenim un contacte continu amb autònoms, empresaris i associacions per conèixer de primera mà les seves necessitats i poder oferir-los solucions efectives i àgils per promocionar l'activitat econòmica i els llocs de feina a la nostra ciutat», assenyala Fernández.

Per a poder bescanviar els bons, els ciutadans tan sols s'hauran de dirigir a un dels establiments adherits a la companya i amb el seu DNI ja podran aplicar el descompte de 15 euros en la compra. El llistat de les empreses que participen en la campanya dels bons es pot consultar al web de la campanya.