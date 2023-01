Torna 'Llengua divertida', el taller de l'Ajuntament de Manacor per a perdre la vergonya de parlar en català

El Servei Lingüístic de l'Ajuntament de Manacor ofereix una nova edició del taller d'integració lingüística per a persones majors de 16 anys 'Llengua divertida', que utilitza dinàmiques teatrals com a mitjà per a aprendre català. Creat i impartit per Ivan Martín, d'Aula Teatral, s'adreça a gent que no s'atreveix a parlar català i vol perdre'n la vergonya, i també a gent catalanoparlant que vulgui aprendre dinàmiques teatrals d'expressió oral.

L'objectiu d’aquesta activitat és promoure un espai de socialització en català entre persones que no fan ús de la nostra llengua i persones catalanoparlants, de tal manera que els primers se sentin segurs i se’ls desperti la voluntat d'integrar-se lingüísticament i culturalment.

En cada sessió es tractarà un tema diferent que és important per a la vida dels participants, de tal manera que s’hi puguin familiaritzar i aprendre a expressar-se en català. A més, cada participant rebrà un quadern de treball en el qual trobarà il·lustracions i vocabulari per fer servir a cada sessió.

El taller s'imparteix al molí d'en Beió, i consisteix en cinc sessions de tres hores de durada, cada dissabte de matí a partir del 4 de març i fins el 1r d'abril. La matrícula és gratuïta, i les inscripcions ja es poden fer mitjançant el correu electrònic cat@manacor.org i les places són limitades.

El curs passat, el taller ‘Llengua divertida’ exhaurí les places a la primera edició. Davant l’èxit de la demanda, aquesta ja serà la tercera edició del curs al municipi i la quarta a l’illa. Una manera diferent, distesa i amena d’acostar la llengua a les persones que viuen a Mallorca i que no són catalanoparlants.