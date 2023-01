El batle de Selva, entre dos focs

Hi ha expectació, entre els veïnats, per saber quins documents de l’expedient haurà enviat l’Ajuntament de Selva als jutjats del contenciós sobre la polèmica construcció d’un restaurant a ple centre del poble. Fa unes setmanes, es va saber que havia enviat un CD buit i, per això, el jutjat li va donar un termini de cinc dies per enviar l’expedient.

Els veïnats afectats, com a mínim una trentena varen firmar una carta, en la qual demanaren la paralització de les obres i una reunió amb el batle, Joan Rotger, estan expectants per veure si haurà enviat l’informe de l’arquitecte municipal on deia clarament que no es podia canviar l’ús i fer el restaurat o si, simplement, haurà enviat el segon informe del mateix arquitecte, registrat dies després del primer, on falten els folis sobre l’activitat que pretenen fer els promotors.

Mentrestant, les obres continuen a plena activitat, sense que als veïnats els consti que el batle hagi incoat cap expedient de paralització de les obres. Des del mes d’agost, són nombroses les instàncies, que diferents veïnats afectats, han registrat a l’Ajuntament i no han tengut resposta.

El batle no ha demanat cap informe tècnic als funcionaris fins que no va rebre del jutjat la notificació del contenciós, el passat mes de novembre. Des de l’Ajuntament, han insistit verbalment, sense cap paper que ho ratifiqui, que la promotora tenia llicència. Se sap que faltava el preceptiu informe tècnic jurídic per poder començar les obres.

Bones relacions entre el batle i la promotora

És sabut, al poble, que la promotora del restaurant manté molt bones relacions amb el batle, Joan Rotger. De fet, el passat mes de desembre, quan un grup de veïnats varen anar al ple ordinari, es trobaren a l’entrada de la Casa Consistorial, caixes de taronges i llimones de l’empresa de la promotora, perquè l’Ajuntament les pugui entregar a Càritas. Aquesta parada, suposa una feina afegida als serveis municipals, que han de tornar a carregar les caixes i fer ells el trasllat fins a la seu de l’entitat benèfica.

Uns dies després, al sopar de Cap d’Any de la tercera edat del poble, on hi havia més de seixanta persones, en nom del batle varen repartir un obsequi a cada un dels assistents: una bossa de paper, amb el nom de l’empresa de la promotora del restaurant i, a dins, un pot de confitura i un llibre que s’ha autoeditat l’empresa com a promoció. No s’anomena el projecte del restaurant, encara que l’administradora única sigui la mateixa persona.

De fet, un familiar de la promotora, va amenaçar un dels veïnats que havien firmat la carta, segons va explicar la regidora d'EL PI, Joana Maria Coll, al plenari del passat mes de desembre. Li va dir a aquest veïnat, que tenien «molt de poder i que podien fer molt de mal a les persones que havien firmat», entre altres desafiaments.

No consta que el batle, Joan Rotger, com és habitual, presidia el plenari quan es va explicar la coacció, hagi instat la policia local a investigar-ho.

Caixes de taronges i llimones de l’empresa de la promotora del polèmic nou restaurant, perquè l’Ajuntament les pugui entregar a Càritas.