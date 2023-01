Atac vandàlic: l'arbre de Manacor en memòria de les víctimes de violència masclista apareix destrossat

L'arbre plantat a la plaça de ses Perleres, en el municipi de Manacor, pel col·lectiu Dones de Llevant, el dia 25 de novembre de 2021, en memòria de les dones i els infants assassinats per violència masclista, va aparèixer aquest passat divendres, 20 de gener, destrossat.

La presidenta de Dones de Llevant, Antònia Matamalas Prohens, ha comentat aquest dissabte que va ser el batle de Manacor, Miquel Oliver, qui va telefonar al col·lectiu per a traslladar-los la notícia.

La primera reacció del col·lectiu feminista, ha explicat, va ser de «dolor i pena»; així com d'«incredulitat» per «com si això no pogués ser possible, tot i que no és la primera vegada que una cosa així succeeix en el municipi».

En aquest sentit, ha recordat que «ja va desaparèixer una placa de l'arbre ara destrossat o que, en diverses ocasions, s'ha pintat l'escultura, obra de Llorenç Ginard, en homenatge a les 'perleres'».

Aquests primers sentiments, ha continuat, van donar després pas a la «indignació» per «el que suposa aquest arbre, que va ser sembrat pel col·lectiu el 25 de novembre de 2021 i que s'havia convertit en un Memorial, des que en 2022 es pengessin a l'arbre llaços liles amb el nom de les dones i infants assassinats per la violència masclista».

Malgrat el dolor i la indignació de les feministes, Matamalas ha assegurat que les dones de Dones de Llevant «se senten fortes». «Ni un atac, ni mil com aquest, ens aturaran. Nosaltres continuarem lluitant, com fins ara, contra la violència masclista i sexual i per la igualtat, amb el suport de totes les feministes de Mallorca, que aquests dies ens han brindat el seu suport, perquè juntes som més fortes», ha emfatitzat.

Per a concloure, la presidenta del col·lectiu ha assegurat que «l'arbre en record de les víctimes de violència masclista a Manacor tornarà a plantar-se -perquè a això s'ha compromès el batle- i les feministes recuperarem el Memorial».

També, que «els fets seran denunciats davant la Policia per l'Ajuntament -fonts consistorials han confirmat que el dilluns s'interposarà la denúncia- i que, en cas de judici, el col·lectiu es personarà com a acusació particular».

En aquest sentit, el Lobby de Dones de Mallorca han volgut fer arribar aquest dissabte tot el seu «suport a Dones de Llevant». «Els volem fer arribar la nostra solidaritat sense fissures i el nostre compromís feminista amb la denúncia de tots aquests intents de retrocés amb la lluita contra la violència masclista i amb la denúncia de tots aquests grups polítics i socials que ens volen fer tornar dècades enrere en els nostres drets», ha assegurat. «No podem fer ni una passa enrere», ha sentenciat el Lobby de Dones.