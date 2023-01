El PP d'Inca proposa construir un gran recinte firal per a la celebració d’espectacles i «evitar el deteriorament» del poliesportiu Mateu Cañellas

El candidat del Partit Popular a la batlia d'Inca, Pedro Mas, ha proposat la construcció d'un recinte firal a la ciutat per a la celebració de grans espectacles i evitar així l'ús del poliesportiu Mateu Cañellas per a aquestes activitats i el deteriorament que alguns d'aquests esdeveniments han provocat en les esmentades instal·lacions esportives.

Així, Mas s'ha compromès, si els ciutadans d'Inca dipositen la seva confiança en la candidatura del PP, a la construcció d'un recinte firal que aculli «espectacles de gran magnitud». «D'aquesta manera, es podran evitar incidents com els que es van donar en l'últim festival realitzat en les instal·lacions esportives del Mateu Cañellas, que van provocar la paralització del seu ús per als clubs i usuaris», ha assenyalat el candidat.

«Des del Partit Popular tenim clar que aquest recinte és necessari per a la nostra ciutat i que l'oci ha de tenir cabuda en un recinte als afores, on no es produeixin molèsties, en el qual els accessos i aparcaments no siguin un hàndicap. Prometem un espai que albergui fires, concerts, festivals i congressos, que aculli espectadors de tota l'illa», ha indicat Pedro Mas.