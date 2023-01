L'Ajuntament de Ses Salines demana al Govern que «posi fi al caos sanitari» que pateixen els veïns del municipi

L'Ajuntament de Ses Salines ha reclamat al Govern que millori la gestió sanitària i «posi fi al caos» en l'atenció sanitària que sofreixen els veïns d'aquest nucli i de la Colònia de Sant Jordi.

El Consistori ha explicat que el batle, Joan Rodríguez, va enviar el mes de novembre passat una carta a la Conselleria de Salut i Consum, acompanyada de desenes de signatures de veïns afectats, en la qual detallava les deficiències sanitàries. Segons han assenyalat, gairebé dos mesos després, l'Ajuntament no ha rebut encara cap resposta.

Des del passat estiu, han indicat, els residents de la Colònia de Sant Jordi han traslladat al batle el seu «descontentament» amb els serveis que ofereix el Centre de Salut, ja que molts dies, han assegurat, «no hi ha ni metge de capçalera ni substitut». També s'han referit a la falta de servei de pediatria en el nucli.

En la seva carta a la Conselleria de Salut, el batle exposa també que és habitual que en el nucli de Ses Salines «no hi hagi cap metge per a atendre els pacients, ja que la metge titular es troba en situació de reducció de jornada». Com en el cas de la Colònia, molts dels dies en què no està la metge titular, no apareix tampoc cap substitut.

Els continus canvis de metges, expliquen, provoquen que els substituts «desconeguin les condicions particulars dels pacients i dificulta la prestació del servei». Així, en la seva missiva, el batle també adverteix que «en els centres de salut del municipi no es responen a les trucades telefòniques».

D'altra banda, la carta del batle de Ses Salines també alerta que, en relació amb les receptes, perquè aparegui en la targeta sanitària, existeix «un retard d'entre tres i quatre dies, amb els evidents problemes que implica el retard en la disponibilitat dels medicaments».

Segons han afegit, el 2020, l'Executiu autonòmic, després de diverses peticions del Consistori a l'IB-Salut, es va comprometre a augmentar la cobertura sanitària, a estudiar la possibilitat d'habilitar una via telefònica perquè els pacients puguin tenir contacte telemàtic amb el personal sanitari, facilitar una via telefònica per a reactivar o inserir la medicació necessària en les targetes sanitàries de manera instantània i a atendre les cridades als centres de salut.

No obstant això, avui dia, lamenten, «la situació no ha millorat». Posen com a exemple que en els últims tres anys han passat més de 20 metges pel centre de salut de la Colònia de Sant Jordi.